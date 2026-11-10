Herzerlbaum im Rathauspark erstrahlt – Christkindlmarkt startet am Freitag

Im Rathauspark in Wien ist am Dienstagabend der sogenannte „Herzerlbaum“ beleuchtet worden. Der Baum besteht aus 200 beleuchteten Herzen und markiert den Auftakt der weihnachtlichen Illumination rund um das Wiener Rathaus. Die Beleuchtung erfolgte drei Tage vor der Eröffnung des Christkindlmarktes am Rathausplatz, die für Freitag angesetzt ist.

Beleuchtung im Rathauspark

Neben dem „Herzerlbaum“ gibt es im Rathauspark heuer auch den sogenannten „Herzerlflug“. Dabei handelt es sich um ein etwa zwei Meter großes, leuchtendes Herz, das ab Einbruch der Dunkelheit alle 30 Minuten von einem Turm über ein Seil zum „Herzerlbaum“ schwebt. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kommentierte die Illumination.

Im Rathauspark wurde zudem der Kinderbereich neugestaltet. Die neue Fläche trägt den Namen „Weihnachtswelt“ und befindet sich Richtung Universität. Dort laden 17 weihnachtliche, überlebensgroße Stationen zum Entdecken ein.

Eröffnung des Christkindlmarktes am Freitag

Die feierliche Eröffnung des Christkindlmarktes am Rathausplatz findet am Freitag gegen 17.30 Uhr statt. Bürgermeister Ludwig nimmt die Eröffnung gemeinsam mit Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) vor. Der Markt wird heuer erstmals als ÖkoEvent Plus ausgerichtet, das die strengsten Kriterien der Nachhaltigkeit vorsieht.

Nachhaltigkeit bei Großveranstaltungen

Das Gütesiegel ÖkoEvent wird in Wien für Veranstaltungen vergeben, die ökologische Standards bei Energieverbrauch, Abfallvermeidung, Mobilität und Beschaffung erfüllen. Üblicherweise prüfen dabei unabhängige Stellen, ob Kriterien wie der Einsatz von Mehrweggeschirr, eine umweltfreundliche Energieversorgung oder ein reduzierter Ressourcenverbrauch eingehalten werden. Die erweiterte Stufe ÖkoEvent Plus geht über die Grundanforderungen hinaus und stellt zusätzliche Bedingungen an Veranstalter, etwa bei der Wahl der Beleuchtung, der Abfalltrennung vor Ort oder der Anreise der Besucherinnen und Besucher. Gerade bei großen Weihnachtsmärkten mit zahlreichen Ständen und hohem Besucheraufkommen gilt die Umsetzung solcher Standards grundsätzlich als organisatorisch aufwendig, da sie Abstimmung zwischen Marktbetreibern, Energieversorgern und der Stadtverwaltung erfordert.