Historisches Bundesheer-Gebäude in Ottakring seit Jahren eingerüstet

Das Kommandogebäude FM Radetzky auf der Schmelz in Ottakring ist seit Jahren eingerüstet. Nach Aussagen von Nachbarn steht das Gerüst seit fast drei Jahren an dem historischen Bau. An der Fassade ist der Putz an etlichen Stellen so stark abgeplatzt, dass darunter das Ziegelmauerwerk zum Vorschein kommt. Kleine abgebröckelte Teile rieseln bis zum Gehsteig herunter.

Schutzpassage an der Fassade in der Herbstraße

Das Gebäude ist mit einer sogenannten Schutzpassage eingerüstet, die bis zum ersten Stock reicht. Diese Konstruktion soll Passanten vor herabfallenden Fassadenteilen schützen. In der Herbstraße, an der das Gebäude liegt, verkehrt die Straßenbahnlinie 9. Für die Genehmigung des Gerüsts ist die MA 46 zuständig. Die aktuelle Genehmigung der Schutzpassage gilt bis Ende Oktober.

Das Kommandogebäude wurde 1896 als Infanteriekaserne eröffnet. Im Jahr 2005 wurde die Auflassung des Kommandogebäudes beschlossen. Bundesheer-Sprecher Michael Bauer bestätigte, dass es für das Objekt auf der Schmelz einen Sanierungsplan gibt.

Bauzustand historischer Kasernen im Bestand des Bundesheeres

Das Bundesheer verfügt österreichweit über rund 100 Kasernen. Die meisten dieser Liegenschaften wurden zwischen 1880 und 1938 errichtet. Gebäude aus dieser Zeit stehen damit seit weit über hundert Jahren im Bestand der jeweiligen militärischen Nutzung und unterliegen grundsätzlich einem erhöhten Sanierungsbedarf, der sich aus dem Alter der Bausubstanz ergibt.

Bei historischen Gebäuden dieser Art kommt üblicherweise erschwerend hinzu, dass Fassaden, Dachstühle und tragende Strukturen den heutigen Nutzungsanforderungen oft nicht mehr entsprechen. Grundsätzlich erfordert die Erhaltung solcher Bauten regelmäßige Begutachtungen, aus denen sich der Umfang notwendiger Sanierungsmaßnahmen ableitet. Bei denkmalgeschützten oder historisch bedeutsamen Objekten ist die Sanierung zusätzlich an entsprechende Auflagen gebunden, die den Erhalt der ursprünglichen architektonischen Merkmale sicherstellen sollen.

Schutzgerüste beziehungsweise Schutzpassagen kommen bei maroden Fassaden regelmäßig zum Einsatz, wenn eine unmittelbare Gefährdung durch herabfallende Bauteile besteht, eine vollständige Sanierung jedoch noch nicht begonnen werden kann. Solche Konstruktionen werden von den zuständigen Behörden zeitlich befristet genehmigt und müssen bei Bedarf verlängert werden. Für Gebäude im Stadtgebiet Wien ist für derartige Genehmigungen die MA 46 zuständig.