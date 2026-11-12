Historisches Hauptzollamt in Wien wird neuer Sitz des Österreichischen Integrationsfonds

Das historische Hauptzollamt in der Vorderen Zollamtstraße im dritten Wiener Bezirk hat nach einer dreijährigen Generalsanierung einen neuen Nutzer. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde kürzlich an den Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) übergeben, der dort seit November seine bisher vier Wiener Standorte zusammenführt. Die offizielle Schlüsselübergabe fand Anfang November statt, erste Beratungen finden bereits im Haus statt.

Vom Zollgebäude zum Sitz des Integrationsfonds

Das Hauptzollamt wurde 1848 nach Plänen des Architekten Paul Eduard Sprenger fertiggestellt und war im 19. Jahrhundert eine zentrale Drehscheibe für den Warenverkehr in Wien. Die Generalsanierung übernahm die Austrian Real Estate (ARE) als Eigentümerin des Gebäudes. Nach drei Jahren Bauzeit verfügt das Gebäude heute über sieben Geschosse und eine Fläche von 13.000 Quadratmetern.

Im Zuge der Arbeiten wurden die fünfschiffige Eingangshalle und der ehemalige Kassensaal wieder zugänglich gemacht. Einzelne Säulen und Fußböden wurden erneuert, die gesamte Haustechnik wurde auf einen neuen Stand gebracht. Zusätzlich wurde das Dachgeschoss ausgebaut und die Fassade neu beschichtet. Das Gebäude verfügt insgesamt über 248 Holzfenster, die neu eingebauten Fenster wurden historischen Kastenfenstern nachempfunden. Bei den Arbeiten kam in einer Fensternische ein historisches Fenster aus dem Jahr 1848 zum Vorschein. Laut ARE belaufen sich die Kosten der Generalsanierung auf rund 40 Millionen Euro.

Mit dem Einzug des ÖIF bündelt die Organisation ihre bislang auf vier Standorte verteilten Wiener Einrichtungen an einem Ort. Im Gebäude wurde zudem ein Frauenzentrum eingerichtet.

Denkmalschutz als Rahmen für die Sanierung

Bei denkmalgeschützten Gebäuden wie dem Hauptzollamt sind Sanierungsarbeiten grundsätzlich an engere Vorgaben gebunden als bei frei nutzbaren Bestandsbauten. Historische Substanz, etwa tragende Elemente, Raumstrukturen oder charakteristische Fassadenelemente, muss in solchen Fällen in der Regel erhalten oder originalgetreu nachgebildet werden, auch wenn gleichzeitig moderne technische Standards erreicht werden sollen. Das betrifft häufig gerade Details wie Fenster, Böden oder Säulen, die den historischen Charakter eines Gebäudes besonders prägen.

Gleichzeitig müssen bei einer Generalsanierung meist sämtliche technischen Systeme eines Hauses erneuert werden, da Heizung, Elektrik oder Brandschutz historischer Bauten üblicherweise nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Die Kombination aus denkmalschutzrechtlichen Vorgaben und technischer Modernisierung macht solche Projekte in der Praxis oft komplexer und zeitaufwendiger als Sanierungen an nicht geschützten Gebäuden.

Auch der Umgang mit unerwarteten Funden gehört bei historischen Bauten zu den typischen Herausforderungen. Wenn im Zuge von Bauarbeiten etwa ursprüngliche Bauteile wie alte Fenster oder Ausstattungsdetails freigelegt werden, kann dies Einfluss auf die weitere Planung nehmen, da solche Elemente dokumentiert oder in die Sanierung einbezogen werden müssen. Gebäude mit einer langen Nutzungsgeschichte wie das Hauptzollamt, das ursprünglich für den Warenverkehr errichtet wurde, später aber andere Funktionen übernahm, durchlaufen dabei häufig mehrere bauliche Anpassungsphasen, bevor sie für eine neue Nutzung bereitstehen.