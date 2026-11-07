Historisches Kruzifix im Pongau verfällt – Restaurierung erst 2027 geplant

Ein mehr als hundert Jahre altes Kruzifix im Anlauftal bei Bad Gastein im Pongau verfällt zusehends. Das 1909 im Jugendstil geschaffene Kunstwerk, das im Besitz der ÖBB steht, weist starke Schäden auf: Der rechte Arm der Jesus-Christus-Figur ist abgebrochen und hängt abgerostet neben der Figur. Rost und Verfall prägen das Denkmal, Regen- und Schmelzwasser haben sichtbare Spuren auf dem Stein hinterlassen. Auch das schützende Eisengitter rund um das Kruzifix ist schwer beschädigt.

Ein Mahnmal am Rand der Bahntrasse

Das Kruzifix steht am Fuß eines alten Brückenkopfes der Tauernbahn, unmittelbar neben der heutigen Bahntrasse und der Straße zwischen Böckstein und dem ÖBB-Tauerntunnel. Es erinnert an die Ereignisse vom 7. März 1909, als eine Staublawine im Anlauftal zwei Baracken mit insgesamt 38 Arbeitern erfasste. 26 Männer kamen dabei ums Leben, zwölf überlebten das Unglück. Die Opfer stammten aus unterschiedlichen Regionen der damaligen Habsburgermonarchie. Vier Monate nach der Katastrophe wurde die neue Bahnverbindung zwischen Salzburg und Kärnten eröffnet, die Eröffnung nahm Kaiser Franz Joseph persönlich vor.

Obwohl zahlreiche andere historische Bauwerke entlang der Tauernbahn unter Denkmalschutz stehen, ist das Kruzifix nach Auskunft des Bundesdenkmalamtes bis heute nicht geschützt.

Sanierung im Zuge der Tunnelarbeiten angekündigt

Bereits im Sommer 2025 hatte es gegenüber dem ORF geheißen, das Denkmal solle im Zuge größerer Bauarbeiten gerettet werden. Die ÖBB-Managerin Christiane Schiavinato erklärte damals, für die Rettung des Kruzifixes würden Spezialisten für Kunst- und Kulturprojekte sowie professionelle Restauratoren beauftragt. Ein eigenes Budget dafür sei im Rahmen der zweiten Sanierungsetappe des Tauerntunnels vorgesehen.

Diese nächste große Sanierungsetappe des Tauerntunnels beginnt im Februar 2027. Bis Juli desselben Jahres wird die Tauernbahn auf Salzburger Seite dafür komplett gesperrt. Bis zum Start der angekündigten Restaurierungsarbeiten bleibt das Kruzifix damit weiterhin den Witterungseinflüssen am Fuß des Brückenkopfes ausgesetzt.

Herausforderungen beim Schutz historischer Freiluftdenkmäler

Grundsätzlich sind Denkmäler und Kunstwerke, die dauerhaft im Freien stehen, besonderen Belastungen ausgesetzt. Niederschlag, Frost-Tau-Wechsel und in Verkehrsnähe auch Streusalz im Winter setzen Metall und Stein kontinuierlich zu. Eisenbestandteile wie Gitter oder Verstrebungen korrodieren in solchen Fällen häufig schneller als die eigentlichen Stein- oder Bronzeelemente, was wiederum die Statik und den optischen Gesamteindruck eines Denkmals beeinträchtigen kann.

Der Denkmalschutz in Österreich obliegt dem Bundesdenkmalamt, das über die Unterschutzstellung einzelner Objekte entscheidet. Nicht jedes historisch bedeutsame Bauwerk oder Kunstwerk erhält automatisch diesen Status, auch wenn es inhaltlich mit anderen geschützten Objekten derselben Bauepoche oder desselben Infrastrukturprojekts in Verbindung steht. Für Eigentümer bedeutet das Fehlen eines Denkmalschutzstatus in der Regel, dass keine gesetzliche Pflicht zur Erhaltung in einem bestimmten baulichen Zustand besteht, auch wenn freiwillige Sanierungszusagen davon unberührt bleiben können.

Bei größeren Infrastrukturprojekten wie Tunnel- oder Streckensanierungen werden Restaurierungsarbeiten an begleitenden Kunst- und Gedenkobjekten häufig in den gesamten Bauzeitplan eingebettet. Das kann dazu führen, dass die Instandsetzung eines einzelnen Objekts zeitlich an den Beginn umfangreicherer Bauphasen gekoppelt wird, selbst wenn der Zustand des Objekts bereits vor Baubeginn fortschreitet.