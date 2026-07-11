Hitze lässt Stromnetze leiden: Wien kämpft mit vermehrten Ausfällen bei über 30 Grad

Stromausfälle in Wien: Hitze als Faktor, Versorgung meist rasch wiederhergestellt

In Wien kommt es bei Temperaturen über 30 Grad vermehrt zu Stromausfällen. Gerhard Fida, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wiener Netze, bestätigte am Samstag einen Zusammenhang zwischen Hitze und Versorgungsunterbrechungen.

Die Stromversorgung wird laut Fida in der Regel spätestens nach 60 bis 90 Minuten wiederhergestellt. Die Statistik weist für Wien durchschnittlich rund 14 Minuten Stromausfall pro Jahr aus. Die Gesamtzahl der Ausfälle hat sich im langjährigen Durchschnitt trotz häufigerer Hitzewellen nicht wesentlich verändert.

Hitze und Vorschäden als Ursachen

Die Gründe für Störungen liegen nach Angaben der Wiener Netze häufig in Baustellenarbeiten. Bei hohen Außentemperaturen trocknet der Boden aus, wodurch die Wärmeleitfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Wo Leitungen durch Bagger oder Bauprojekte bereits Vorschäden aufweisen, kann es zu Störungen kommen. Betroffen sein können sowohl Strom- als auch Gasversorgung.

Netzausbau und Investitionen

Der Rechnungshof hat den Ausbau des Stromnetzes in Österreich geprüft und dabei den Netzausbau im gesamten Land kritisiert. Als Hintergrund gilt, dass der Ausbau von Sonnen- und Windenergie schneller voranschreitet als der notwendige Netzausbau. Die Wiener Netze investieren nach eigenen Angaben heute in das Stromnetz fast das Dreifache gegenüber vor zehn Jahren. Zudem wurden 98 Prozent der Wiener Haushalte auf intelligente Messgeräte umgerüstet.

Gasausstieg bis 2040 als erklärtes Ziel

In Wien kochen derzeit 260.000 Haushalte mit Gas. In Österreich besteht nach wie vor ein Gasanschlusszwang. Die Stadt Wien hat als Ziel ausgegeben, bis 2040 aus Gas auszusteigen. Fida bezeichnete dieses Vorhaben als sehr sportliches Projekt.