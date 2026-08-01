Hitze lockt Tausende in steirische Freibäder

Steirische Freibäder verzeichnen bei Hitze starken Andrang

Anhaltend hohe Temperaturen haben in der Steiermark zu einem starken Besucherandrang in Freibädern geführt. Besonders deutlich zeigte sich dies im Freibad Fürstenfeld sowie am Flussbad an der Steinernen Wehr bei Leibnitz.

Im Freibad Fürstenfeld kamen am Freitagabend zwischen 1.000 und 1.500 Besucherinnen und Besucher. Um 22 Uhr lag die Temperatur dort noch bei rund 28 Grad.

Mondschein-Schwimmen in Fürstenfeld

Anlass für den Besucherandrang war unter anderem eine Veranstaltung mit dem Namen „Mondschein-Schwimmen“. Freibadleiter Andreas Rindler berichtete von dem Zulauf. Eine Wiederholung der Veranstaltung ist für den kommenden Freitag geplant.

Hochbetrieb an der Sulm

Auch am Flussbad an der Steinernen Wehr bei Leibnitz herrschte Hochbetrieb. Chrissi Pratter-Kastenhuber ist mit dem Flussbad verbunden. Die Sulm weist an dieser Stelle hervorragende Badewerte auf.