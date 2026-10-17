Hitzesommer bringt Salzburger Alpenvereinshütten an ihre Wassergrenzen

Die Alpenvereinshütten im Land Salzburg haben im vergangenen Sommer ein deutliches Plus bei den Übernachtungen verzeichnet. Grund dafür war ein heißer und trockener Sommer, der zahlreiche Menschen zur Erholung in kühlere Seehöhen trieb. Die anhaltende Trockenheit stellte zugleich die Trinkwasserversorgung vieler Hütten vor erhebliche Probleme.

Mehr Gäste, weniger Wasser

Mit dem Anstieg der Übernachtungszahlen auf den Hütten des Salzburger Alpenvereins wuchs auch der Bedarf an Trinkwasser. Gleichzeitig sorgte die Trockenheit des Sommers dafür, dass die Wasserversorgung vieler Hütten an ihre Grenzen stieß. Peter Kraus, Vorstand beim Landesverband des Salzburger Alpenvereins, bestätigte, dass die hochalpinen Systeme der Wasserversorgung auf harte Proben gestellt wurden.

Um die Versorgung aufrechtzuerhalten, mussten die Betreiber kurzfristig reagieren. Wasserfassungen wurden verlegt und zusätzliche Quellen neu erschlossen, um weitere Wasserreserven zu erschließen. Darüber hinaus kamen zusätzliche Container und Kanister zum Einsatz, um Wasser zwischenzuspeichern und Engpässe zu überbrücken.

Welche Kosten durch diese Maßnahmen zur Sicherung und zum weiteren Ausbau der Trinkwasserversorgung entstehen, lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Genaue Bedarfsanmeldungen der einzelnen Hütten werden erst im November eingereicht, weshalb eine konkrete Summe noch aussteht.

Wasserversorgung in großer Höhe

Grundsätzlich stellt die Trinkwasserversorgung von Schutzhütten in hochalpinem Gelände eine besondere technische Herausforderung dar. Anders als im Tal gibt es in großen Höhen meist keine zentrale Wasserleitung, über die Hütten versorgt werden könnten. Stattdessen sind die Betreiber auf Quellen, Schmelzwasser oder Niederschläge angewiesen, die in Zisternen oder Tanks gesammelt werden.

Solche Systeme sind naturgemäß empfindlich gegenüber Schwankungen der Witterung. Bleibt der Niederschlag über längere Zeit aus oder fallen Quellen durch anhaltende Trockenheit schwächer aus, kann sich die verfügbare Wassermenge rasch verringern. Gleichzeitig steigt der Verbrauch in besucherstarken Zeiten deutlich an, etwa durch Übernachtungsgäste, die Verpflegung in der Küche oder sanitäre Einrichtungen.

Bei vergleichbaren Vorgängen in anderen Schutzgebieten gehört es daher zu den wiederkehrenden Aufgaben der Hüttenbetreiber, bestehende Wasserfassungen zu prüfen, zu warten oder bei Bedarf an anderer Stelle neu einzurichten. Die Erschließung zusätzlicher Quellen kann helfen, bestehende Systeme zu entlasten, ist in alpinem Gelände jedoch oft mit größerem technischen und logistischem Aufwand verbunden, etwa durch den Materialtransport in schwer zugängliches Gelände.

Übergangslösungen wie zusätzliche Container oder Kanister zur Wasserspeicherung sind in der Praxis ein gängiges Mittel, um kurzfristige Engpässe zu überbrücken, bis dauerhaftere bauliche Maßnahmen umgesetzt werden können. Die konkrete Planung und Finanzierung solcher Ausbauten hängt in der Regel von den jeweiligen Bedarfsmeldungen der einzelnen Hütten sowie von den verfügbaren Mitteln der Betreiberorganisationen ab.