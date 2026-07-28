Hitzewelle in Wien: Freibäder bleiben länger geöffnet

Wien verlängert wegen Hitze Öffnungszeiten mehrerer Freibäder

Die Stadt Wien verlängert angesichts der aktuellen Hitzewelle die Öffnungszeiten in vier Freibädern. Neben dem Strandbad Alte Donau sind davon das Kongreßbad, das Sommerbad Laaerberg und das Brigittenauer Bad betroffen.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) gab die Maßnahmen bekannt. Vom 30. Juli bis 2. August schließen die genannten Bäder um 21.00 Uhr, wobei der Badeschluss um 20.30 Uhr liegt. Vom 3. bis 9. August verkürzen sich die Zeiten auf eine Schließung um 20.30 Uhr bei einem Badeschluss um 20.00 Uhr.

Zusätzliche Abkühlungsmöglichkeiten

Die Stadt verweist zudem auf kostenlose Badeplätze an der Neuen und der Alten Donau. Ergänzend stehen sogenannte „Coole Zonen“ zur Verfügung – frei zugängliche, auf Raumtemperatur gekühlte Räume ohne Konsumzwang. Insgesamt gibt es 37 solcher Standorte in Wien, von denen mehrere auch am Wochenende geöffnet sind.

Neu als „Coole Zone“ hinzugekommen ist das Wien Museum am Karlsplatz, das Samstag und Sonntag jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet hat. Auch das Haus Erlebnis Europa in der Rotenturmstraße 19 öffnet zusätzlich am Samstag von 10.00 bis 18.00 Uhr.

Hinweise bei gesundheitlichen Beschwerden

Bei akuten körperlichen Beschwerden infolge der Hitze kann die Gesundheitsberatung unter der Telefonnummer 1450 kontaktiert werden. Über die Stadt-Wien-App werden zudem Echtzeit-Mitteilungen zu Hitze- und anderen Wetterwarnungen bereitgestellt. Die Wiener Landessanitätsdirektion bietet darüber hinaus einen eigenen Warndienst an.