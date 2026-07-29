Hitzewelle in Wien: Stadt verstärkt Kontrollen bei Fiakerpferden

Während der aktuellen Hitzewelle kontrolliert die Stadt Wien die Fiakerpferde verstärkt. In Wien sind derzeit 311 Fiakerpferde gemeldet. Für die kommenden Tage werden Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet.

Die geltende Regelung sieht ein Fahrverbot für Fiaker ab 35 Grad vor. Die dafür maßgebliche Temperatur wird im Schatten gemessen, nicht direkt an den Fiakerstandplätzen. Tierschutzorganisationen fordern ein Einsatzverbot bereits ab 30 Grad.

Kontrollen durch mehrere Stellen

Die MA 60 überprüft an den Standplätzen den Zustand und die Gesundheit der Fiakerpferde. Die Kontrollen erfolgen auch risikobasiert, insbesondere während Hitzewellen. Am Wochenende vom 26. bis 28. Juni, das zu den historisch heißesten zählte, war täglich ein Amtstierarzt im Einsatz. In der darauffolgenden Woche kam es teilweise zu zwei Kontrollterminen pro Tag. Die Einhaltung der 35-Grad-Regelung wird zusätzlich von der MA 65 und der Polizei überwacht.

Studie attestiert Hitzetoleranz

Eine Untersuchung der Veterinärmedizinischen Universität Wien begleitete 58 Wiener Fiakerpferde über den Zeitraum eines Jahres. Dabei wurden unter anderem Puls, Atmung und Kot der Tiere kontrolliert. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Pferde eine gute Hitzetoleranz aufweisen. Ein vermindertes Allgemeinverhalten, das auf Hitzestress hindeuten würde, wurde nicht beobachtet. Eine weitere Untersuchung im Auftrag der Stadt Wien läuft noch bis Frühjahr 2027.

Absagen bei der Spanischen Hofreitschule

Die Spanische Hofreitschule hat die für 11:30 Uhr angesetzten Morgenarbeiten am 4. und 5. August 2026 wegen der Hitzewelle abgesagt. Bereits gebuchte Tickets für diese Termine werden rückerstattet.