Hobbyarchäologen in Osttirol machen Römerfunde für die Wissenschaft zugänglich

In Osttirol haben Hobbyarchäologen einen Verein gegründet, um archäologische Funde systematisch der Wissenschaft zugänglich zu machen. Die Mitglieder durchsuchen mit Metalldetektoren das Gelände rund um die Römerstadt Aguntum nach Münzen, Fibeln und anderen Metallgegenständen und arbeiten dabei mit Archäologen zusammen. Der Verein wurde 2024 vom emeritierten Wissenschaftler Harald Stadler gegründet und soll auch dazu beitragen, unkontrollierte Schatzsuche einzudämmen.

Regelmäßige Suche zwischen den Mauerresten von Aguntum

Die Hobbyarchäologen sind zwischen den Mauerresten der antiken Römerstadt Aguntum regelmäßig mit ihren privat angeschafften, modernen Metalldetektoren unterwegs. Zu den Mitgliedern zählt Michael Jost, der vor acht Jahren einen Goldschatz entdeckte, darunter einen Ring aus der Renaissancezeit. Auch der Hobbyarchäologe Martin Swette ist Teil der Gruppe und fand eine römische Fibel. Bei einem weiteren Fund präsentierte ein Schatzsucher ein Bronze-Beil sowie eine Bronze-Spitze, die auf die Zeit zwischen 800 und 1.000 vor Christus datiert werden.

Nach Angaben Stadlers zählt der Verein inzwischen 22 Mitglieder. Darunter sind auch zwei 14-jährige Gymnasiasten, die zusätzlich an Fortbildungen teilnehmen. Wertvolle Funde werden im Rahmen der Vereinsarbeit dokumentiert und gemeldet.

Rechtliche Grundlagen der Fundmeldung

Für archäologische Funde gilt grundsätzlich eine gesetzlich geregelte Aufteilung des Fundwertes: Eine Hälfte steht dem Finder zu, die andere dem Grundbesitzer. Grundlage dieser Regelung ist ein auf ein hadrianisches Teilungsgesetz zurückgehendes Prinzip aus dem römischen Recht, das bis heute die Basis für die Fundteilung bildet. Eigenmächtiges Graben ohne Kenntnis des Bundesdenkmalamtes ist dabei nicht erlaubt. Zusätzlich ist für Grabungen stets die Zustimmung der jeweiligen Grundstückseigentümer erforderlich.

Diese rechtlichen Rahmenbedingungen sollen sicherstellen, dass archäologisch bedeutsame Funde nicht unkontrolliert aus ihrem ursprünglichen Fundzusammenhang entfernt werden. Gerade bei Metallfunden, die mit Detektoren lokalisiert werden, hängt die wissenschaftliche Aussagekraft oft stark davon ab, in welcher Lage und Umgebung ein Gegenstand entdeckt wurde. Eine fachgerechte Dokumentation kann daher zusätzliche Informationen liefern, die über den reinen Fundgegenstand hinausgehen.

Zusammenarbeit zwischen Laien und Fachwissenschaft

Die Einbindung von Hobbyarchäologen in strukturierte Vereine ist in der archäologischen Praxis ein verbreitetes Modell, um ehrenamtliches Engagement mit wissenschaftlichen Standards zu verbinden. Durch die Anbindung an Fachleute können Funde eingeordnet, katalogisiert und für die Forschung nutzbar gemacht werden, statt in privaten Sammlungen zu verschwinden. Für Regionen mit bedeutender antiker Besiedlungsgeschichte, wie sie etwa im Umfeld der Römerstadt Aguntum vorliegt, kann ein solcher organisierter Rahmen dazu beitragen, dass auch kleinere Einzelfunde in einen größeren historischen Kontext eingeordnet werden. Die Teilnahme jüngerer Vereinsmitglieder an Fortbildungen zeigt zudem, wie ehrenamtliches Interesse an Geschichte mit fachlicher Qualifizierung verbunden werden kann.