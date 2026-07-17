Hochkönig: Zwei Felsstürze in Dienten innerhalb weniger Stunden – Gebiet gesperrt

Zwei Felsstürze am Hochkönig im Gemeindegebiet von Dienten

Am Hochkönig im Pinzgau haben sich innerhalb weniger Stunden zwei Felsstürze ereignet. Beide Ereignisse fanden im Gemeindegebiet von Dienten statt – der erste am Donnerstagnachmittag, der zweite am Abend desselben Tages.

Nach dem zweiten Felssturz wurde unmittelbar ein Drohnenflug durchgeführt. Christoph Portenkirchner, Ortsstellenleiter der Bergrettung Dienten, erklärte auf Basis dieses ersten Fluges, dass niemand verletzt worden oder als vermisst gemeldet sei. Eine abschließende Bestätigung steht noch aus.

Abgelegenes Gebiet, gesperrtes Gelände

Der erste Felssturz ereignete sich in einem entlegenen Bereich, in dem sich nach Angaben von Bürgermeister Klaus Portenkirchner normalerweise keine Wanderer aufhalten. Die Stelle sei lediglich im Winter ein Tourengebiet. Eine Hüttenwirtin filmte das erste Ereignis von der gegenüberliegenden Hangseite.

Das betroffene Gelände ist bis zu einer Befliegung durch Geologen gesperrt.