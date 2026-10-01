Hochzeitsgetränke: 20 Kisten Bier und Limo von Anhänger gefallen

In Frastanz sind am Mittwoch gegen 16.45 Uhr rund 20 Kisten Bier und Limonade von einem Anhänger auf die Straße gefallen. Die Getränke waren für eine Hochzeits-Agape im Laternsertal bestimmt. Zwei Männer waren mit dem Anhänger auf dem Weg dorthin, als die Ladung nach knapp einem Kilometer Fahrt verrutschte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Ladung verrutscht nach Abzweigung in die Göfner Straße

Nach der Abzweigung in die Göfner Straße in Frastanz verrutschte die Getränkeladung im Anhänger. Durch die Verschiebung wurde die verschlossene Türe des Anhängers aufgedrückt. In der Folge verteilten sich rund 20 Kisten auf der Fahrbahn. Zahlreiche Flaschen gingen dabei zu Bruch.

Die Feuerwehr Frastanz rückte aus, um die Straße von den Glasscherben zu befreien. Die Einsatzkräfte säuberten die Fahrbahn mit Besen und Schaufeln. Während der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr an der Schadensstelle wechselseitig vorbeigeleitet.

Die beiden Männer fuhren nach dem Vorfall zur Brauerei zurück, um die verlorene Ware für die Hochzeit nachzukaufen beziehungsweise wieder aufzufüllen.

Gefahr durch verrutschende Ladung auf Anhängern

Bei Transporten mit Anhängern zählt eine unzureichend gesicherte Ladung zu den häufigsten Ursachen für Unfälle und Pannen im Straßenverkehr. Besonders bei Kurvenfahrten, Abzweigungen oder Bremsvorgängen können Kräfte wirken, die lose oder nicht ausreichend fixierte Fracht ins Rutschen bringen. Kisten, Kartons oder Getränkepaletten können sich dabei gegen die Anhängerwände oder Türen verschieben und diese im Extremfall öffnen oder beschädigen.

Grundsätzlich gelten für den Transport von Ladung auf Anhängern Vorschriften, die eine formschlüssige oder durch Gurte und Netze gesicherte Verstauung vorsehen, um ein Verrutschen während der Fahrt zu verhindern. Gerade bei schweren oder spiegelglatten Gütern wie palettierten Getränkekisten ist eine zusätzliche Sicherung durch Spanngurte oder Sperrbalken üblich, da sich Glas- und Kunststoffflaschen bei Erschütterungen leicht verschieben können.

Kommt es durch verschüttete Ladung zu Glasbruch auf der Fahrbahn, übernehmen üblicherweise die örtlichen Feuerwehren die Reinigung der Straße, da austretende Flüssigkeiten und Scherben eine Gefahr für den nachfolgenden Verkehr darstellen können. In solchen Fällen wird der Verkehr häufig wechselseitig an der betroffenen Stelle vorbeigeleitet, bis die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden kann.