Holztransporter bleibt an Autobahnunterführung hängen – Baumstämme auf Fahrbahn

Holztransporter bleibt an Autobahnunterführung in Wals-Siezenheim hängen

In Wals-Siezenheim im Flachgau ist am Montagfrüh ein Holztransporter mit seinem Ladekran an einer Autobahnunterführung hängen geblieben. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Der Unfall ereignete sich im Bereich der Autobahnunterführung an der Großgmainer Landesstraße (L114). Der Lkw streifte dabei die Seitenwand der Unterführung. Der Ladekran wurde schwer beschädigt, mehrere Baumstämme fielen auf die Fahrbahn.

Fahrzeug nicht mehr fahrbereit

Der Lkw war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr Wals-Siezenheim sicherte die Einsatzstelle ab, band ausgelaufenes Hydrauliköl und entfernte die auf der Fahrbahn liegenden Baumstämme.

Die Ladung wurde auf einen Ersatztransporter umgeladen. Der beschädigte Ladekran wurde für den Abtransport gesichert. Ein Abschleppunternehmen barg den Lkw, wobei die Feuerwehr die Arbeiten unterstützte. Die ASFINAG überprüfte im Anschluss die beschädigte Autobahnunterführung.

Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden. Im Bereich der Unfallstelle kam es währenddessen zu Verkehrsbehinderungen.