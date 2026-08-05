Hotelgast ertappt Diebin auf frischer Tat – 800 Euro aus Geldbörse gestohlen

Hotelgast überrascht Frau in seinem Zimmer – Festnahme in Salzburg

Im Andräviertel in der Stadt Salzburg ist es am Sonntagabend zu einem Diebstahl in einem Hotelzimmer gekommen. Ein 48-jähriger Gast aus Vietnam traf bei seiner Rückkehr eine ihm unbekannte Frau in seinem Zimmer an.

Nach Polizeiangaben hatte die 41-jährige Frau zuvor 800 Euro aus der Geldbörse des Mannes entnommen. Als der Hotelgast sie entdeckte, versuchte die Frau zu flüchten. Er verfolgte sie und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bei der Festgenommenen handelt es sich um eine ungarische Staatsbürgerin, die der Polizei wegen mehrerer Eigentumsdelikte bereits bekannt ist. Zu den Vorwürfen machte sie keine Angaben.

Die Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.