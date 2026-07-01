HTL Villach stellt humanoiden Roboter Andi als Lernplattform vor

HTL Villach: Humanoider Roboter als Lernplattform vorgestellt

An der HTL Villach wurde am Mittwoch ein humanoider Roboter mit dem Namen „Andi“ vorgestellt. Die Bezeichnung steht für „An die Arbeit“. Der Roboter soll künftig als Lern- und Entwicklungsplattform an der Schule eingesetzt werden.

Entwickelt wurde „Andi“ von Lehrlingen des Ausbildungszentrums (ABZ) Villach, das zum Gemeinnützigen Personalservice (GPS) Kärnten gehört. In das Projekt flossen rund 30.000 Euro.

Kooperation zwischen Lehrlingen und Schülern

Das Projekt beruht auf einer Zusammenarbeit zwischen Lehrlingen und Schülerinnen und Schülern der HTL. Laut GPS-Geschäftsführer Bernhard Sapetschnig bauen die Lehrlinge den Körper des Roboters, während die Schülerinnen und Schüler dessen „Hirn“ programmieren. Derzeit kann „Andi“ bereits einen Händedruck geben, Begrüßungen ausführen und einfache Gespräche führen.

Schülerinnen und Schüler sollen durch den Roboter den praxisnahen Umgang mit Robotik, Künstlicher Intelligenz und digitalen Technologien erlernen. Schulleiter Karl Heinz Eder nannte dabei auch mögliche Einsatzmöglichkeiten in der Pflege.

Das Projekt ist auf kontinuierliche Weiterentwicklung ausgelegt.