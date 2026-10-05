Hubschrauber von Thomas Morgenstern gestohlen – Spur führt nach Kroatien

Der Hubschrauber von Thomas Morgenstern, der vor einer Woche am Flugplatz Mauterndorf im Lungau gestohlen wurde, bleibt weiterhin verschwunden. Die letzten bekannten Daten der Maschine vom Typ Robinson stammen aus Kroatien. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl laufen nach wie vor.

Spur verliert sich in Kroatien

Seit dem Diebstahl des Hubschraubers fehlt von der Maschine jede Spur. Die zuletzt registrierten Daten verorten den Hubschrauber in Kroatien, weitere Hinweise auf seinen Verbleib gibt es bislang nicht. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

Roy Knaus, Geschäftsführer des Hubschrauberunternehmens Heli Austria, äußerte sich zu der grundsätzlichen Gefährdung von Fluggeräten. Nach seiner Einschätzung könne jeder Hubschrauber der Polizei oder des Bundesheeres entführt werden, sofern er nicht in einer Kaserne untergebracht ist. Zum Vergleich verwies er auf den Flughafen Salzburg, der über Passagierkontrollen, einen speziellen Sicherheitszaun, eine flächendeckende Kameraüberwachung sowie eine rund um die Uhr besetzte Polizeiinspektion verfügt.

Zur Frage einer möglichen Versicherung äußerte sich Josef Pöchtrager, Sprecher der Versicherungen bei der Wirtschaftskammer Salzburg. Grundsätzlich können Hubschrauber gegen Diebstahl versichert werden. Voraussetzung dafür ist in der Regel die Unterbringung in einem versperrbaren Hangar oder der Einsatz zusätzlicher Alarm- und Sicherungssysteme. Pöchtrager wies zudem darauf hin, dass außergewöhnliche Diebstähle, etwa Schmuckdiebstähle aus Museen, zunehmen würden.

Sicherheitsstandards für kleinere Flugplätze

Kleinere Flugplätze wie jener in Mauterndorf unterscheiden sich in ihrer Infrastruktur deutlich von großen internationalen Flughäfen. Während Flughäfen mit hohem Passagieraufkommen üblicherweise über mehrstufige Sicherheitskontrollen, durchgehende Kameraüberwachung und eine ständige Polizeipräsenz verfügen, sind solche Vorkehrungen an kleineren Flugplätzen mit vorwiegend privater oder touristischer Nutzung grundsätzlich seltener in diesem Umfang vorhanden. Das liegt unter anderem an geringeren Passagierzahlen, begrenzten finanziellen Mitteln und einer anderen rechtlichen Einstufung solcher Flugplätze.

Hubschrauber vom Typ Robinson zählen zu den weltweit meistgenutzten zivilen Fluggeräten. Sie werden sowohl für touristische Rundflüge als auch für private Zwecke eingesetzt und gelten als vergleichsweise einfach zu steuern. Diese Verbreitung macht sie technisch nicht grundsätzlich anfälliger für Diebstahl, allerdings erleichtert die hohe Stückzahl im Umlauf mitunter die Beschaffung von Ersatzteilen oder den Weiterverkauf einzelner Komponenten.

Bei der Versicherung von Luftfahrzeugen gelten grundsätzlich andere Maßstäbe als bei klassischen Kraftfahrzeugen. Da Hubschrauber und Flugzeuge oft im Freien oder in offen zugänglichen Bereichen abgestellt werden, verlangen Versicherer in der Regel zusätzliche Sicherungsmaßnahmen, um das Risiko eines Diebstahls zu verringern. Dazu zählen neben einem versperrbaren Hangar auch technische Systeme wie Wegfahrsperren, GPS-Tracking oder Alarmanlagen. Fehlen solche Vorkehrungen, kann dies Auswirkungen auf die Versicherbarkeit oder die Höhe der Prämie haben.

Grenzüberschreitende Ermittlungen

Da die letzten bekannten Standortdaten des gestohlenen Hubschraubers aus Kroatien stammen, könnten die Ermittlungen grundsätzlich auch grenzüberschreitende Abstimmungen zwischen Behörden unterschiedlicher Staaten erfordern. Bei Vorfällen, die über Landesgrenzen hinausreichen, ist in der Praxis üblicherweise eine Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Polizeidienststellen notwendig, etwa im Austausch von Fahndungsdaten oder technischen Ortungsinformationen. Wie weit solche Schritte im konkreten Fall bereits erfolgt sind, ist nicht bekannt.