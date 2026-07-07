Immersium Wien erweitert „Planet der Tiere“ mit 360-Grad-Projektion und VR-Erlebnissen

Immersium Wien: „Planet der Tiere“ startet mit neuen Elementen in die Sommersaison

Die Ausstellung „Planet der Tiere“ im Immersium Wien hat zum Beginn der Sommerferien wieder geöffnet. Die immersive Schau erstreckt sich über mehr als 1.000 Quadratmeter und wurde mit neuen Elementen erweitert.

Bisher zählte die Ausstellung 90.000 Besucherinnen und Besucher. CEO und Entwickler Markus Beyr hat das Konzept des Immersium entwickelt.

Interaktive Erlebnisse auf über 1.000 Quadratmetern

In der Ausstellung darf alles berührt werden. Miniatur-Unterwasserlebewesen an den Wänden leuchten bei Berührung auf, ein Miniatur-Eisberg kann angefasst werden. Interaktive Quizstationen vermitteln Wissen über Lebensräume von Tieren. Weitere Stationen ermöglichen Kindern, sich mit Natur- und Klimathemen auseinanderzusetzen.

Neue 360-Grad-Projektion und virtuelle Erlebnisse

Eine neue 360-Grad-Projektion entstand in Zusammenarbeit mit ORF Universum. Besucher können zudem mittels VR-Brillen in den Ozean abtauchen, eine virtuelle Jeep-Fahrt durch den Kruger-Nationalpark unternehmen sowie einen virtuellen Zoobesuch erleben.