Innsbruck: 1.246 Menschen wohnungslos – erstmals EU-weite Erhebung zeigt Ausmaß des Problems

Erstmals umfassende Zahlen zu Wohnungslosigkeit in Innsbruck erhoben

Die Stadt Innsbruck hat im Rahmen eines EU-Projektes erstmals umfassende Daten zur Wohnungs- und Obdachlosigkeit erheben lassen. Mit Stichtag 6. Oktober 2025 waren demnach 1.246 volljährige Personen betroffen, 175 davon lebten tatsächlich auf der Straße. Zusätzlich wurden 133 mitziehende Kinder erfasst.

Die Erhebung erfolgte im Rahmen des EU-Forschungsprojekts EU Homelessness Counts 2025, an dem 35 Städte in 21 EU-Ländern teilnahmen. Organisiert wurde das Projekt von der KU Leuven. In Innsbruck waren 34 Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe an der Datenerhebung beteiligt. Grundlage war die EU-weit einheitliche sechsstufige Ethos-Light-Methodik.

Verteilung nach Wohnsituation

Von den erfassten Personen lebten 527 bei Familie oder Freunden, 297 in temporären Wohnformen der Wohnungslosenhilfe und 107 in Notschlafstellen. Rund drei Viertel der Betroffenen waren männlich, ein Viertel weiblich. 86,8 Prozent lebten alleine. 37 Prozent der Betroffenen waren unter 30 Jahre alt.

Als Hauptgrund für die Wohnungslosigkeit gaben 241 Personen finanzielle Probleme an, 242 Personen nannten eine Delogierung. Unter den Betroffenen waren 353 Personen österreichische Staatsbürger, 259 Personen EU-Bürger und 524 Personen Drittstaatenangehörige.

Vergleich mit Salzburg

In Salzburg sind laut der Erhebung 910 Menschen von Wohnungs- und Obdachlosigkeit betroffen. Anders als in Innsbruck stellen dort österreichische Staatsbürger die größte Gruppe unter den Betroffenen dar.

Zuständige Stellen

Georg Willi (Grüne) ist als Vizebürgermeister von Innsbruck für Soziales und Wohnen zuständig. Natascha Mair ist als Sozialkoordinatorin für die Sozialplanung der Stadt verantwortlich. Philipp Schnell vom Institut für Stadt- und Regionalentwicklung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften war an der Auswertung der Daten beteiligt.