Innsbruck stattet Brücken mit Kameras für den Hochwasserfall aus

Innsbruck: Gemeinderat beschließt Videoüberwachung an Brücken für den Hochwasserfall

Der Gemeinderat Innsbruck hat am Donnerstag die Einführung eines Videoüberwachungssystems beschlossen. Die Kameras sollen Hochwassersituationen an Brücken erfassen und im Katastrophenfall Echtzeit-Bilder liefern.

In den vergangenen Jahren war Innsbruck von mehreren Hochwasserereignissen betroffen, die insbesondere Brücken beeinträchtigten. Diese sind Träger wichtiger Infrastruktur wie Strom- und Wasserleitungen.

Eingeschränkter Betrieb aus Datenschutzgründen

Die Kameras werden nicht dauerhaft betrieben. Ihr Einsatz ist ausschließlich im Katastrophenfall oder bei akuter Lebensgefahr vorgesehen. Datenschutzrechtliche Anforderungen wurden nach Angaben der Stadt bereits in der Planungsphase geprüft und berücksichtigt.

Die Umsetzung erfolgt gemeinsam mit den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB). Vor der Inbetriebnahme sind Aufbau, Probebetrieb und Schulungen für die Einsatzkräfte geplant. Ab Herbst soll das System einsatzbereit sein.

Unterstützung für Nachbargemeinden und Lagezentrum

Das System soll neben dem städtischen Einsatz auch das Landes-Warn- und Lagezentrum Tirol sowie angrenzende Gemeinden unterstützen. Bürgermeister Johannes Anzengruber ist als Einsatzleiter vorgesehen. Amtsvorstand für Sicherheit ist Christian Schneider.