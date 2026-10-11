Innsbrucker Herbstmesse lockte 36.800 Besucher – Höchster Wert seit der Pandemie

Die 92. Innsbrucker Herbstmesse ist am Sonntag, dem 11. Oktober 2026, nach fünf Messetagen zu Ende gegangen. Nach Angaben der Congress Messe Innsbruck (CMI) wurden 36.800 Besucherinnen und Besucher gezählt – die höchste Zahl seit dem Ende der Pandemie. Knapp 340 ausstellende Unternehmen präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen, rund die Hälfte davon stammte aus Tirol.

Bilanz der Messeleitung

Hansjörg Stern, interimistischer Geschäftsführer der Congress Messe Innsbruck, zog Bilanz zur heurigen Herbstmesse. Die Themenvielfalt reichte von Wohnen, Einrichten und Haushalt über Energie und Wellness bis hin zu Mode, Genuss, Sport und Sicherheit. Ergänzt wurde das Angebot durch Modeschauen und Live-Konzerte.

Eine unabhängige Besucherbefragung lieferte zusätzliche Einblicke in das Kaufverhalten und die Zusammensetzung des Publikums. Demnach tätigte jeder zweite Besucher direkt vor Ort einen Kauf. Rund 80 Prozent der Befragten gaben an, im Nachgang der Messe Bestellungen tätigen zu wollen. Jeder fünfte Besucher war laut der Befragung zum ersten Mal auf der Herbstmesse.

Sicherheitsorganisationen und Vereine vor Ort

Neben dem kommerziellen Angebot präsentierten auch Polizei, Rotes Kreuz und Bundesheer ihre Arbeit auf dem Messegelände. Sportvereine luden Besucherinnen und Besucher zum Mitmachen ein. Großen Andrang verzeichnete zudem der Bereich „Treffpunkt Genuss“, in dem regionale Delikatessen angeboten wurden.

Musikalisches Rahmenprogramm mit prominenten Namen

In der „ORF Radio Tirol Musik Lounge“ traten während der Messetage zahlreiche bekannte Künstlerinnen und Künstler auf, darunter JOSH., Weather Girls, Smokie, Lemo, Johnny Logan, die Nockis, Marc Pircher und Lena Schaur. Täglich kamen laut Veranstalter hunderte Fans zu den Konzerten. Besonders hervorgehoben wurde der Auftritt von Smokie, die nach zehn Jahren wieder in der ORF Radio Tirol Musiklounge spielten.

Messen als wirtschaftlicher Treffpunkt

Regionale Herbst- und Frühjahrsmessen erfüllen in Österreich traditionell mehrere Funktionen zugleich. Für ausstellende Unternehmen bieten sie eine Gelegenheit, Produkte einem breiten Publikum direkt vorzustellen und unmittelbares Feedback zu erhalten. Gerade für kleinere und regionale Betriebe stellt die persönliche Präsentation vor Ort oft einen wichtigen Vertriebskanal dar, der sich von reinem Onlinehandel unterscheidet. Käuferinnen und Käufer können Produkte unmittelbar begutachten, testen und im direkten Gespräch mit Herstellern oder Händlern offene Fragen klären.

Gleichzeitig dienen solche Messen häufig als Schaufenster für aktuelle Trends in Bereichen wie Wohnen, Energieversorgung oder Gesundheit. Aussteller nutzen die Veranstaltungen, um neue Produkte erstmals einem größeren Publikum zu präsentieren, bevor diese breiter vermarktet werden. Für Besucherinnen und Besucher ergibt sich dadurch die Möglichkeit, sich auf engem Raum einen Überblick über unterschiedliche Angebote und Anbieter zu verschaffen.

Begleitprogramme mit Musik, Modeschauen oder Informationsständen öffentlicher Institutionen sind bei derartigen Messen ebenfalls üblich. Sie tragen dazu bei, die Veranstaltung über den reinen Verkaufszweck hinaus auch als gesellschaftliches und kulturelles Ereignis zu positionieren. Organisationen wie Polizei, Rettungsdienste oder Bundesheer nutzen solche Plattformen regelmäßig, um ihre Aufgabenbereiche einer breiten Öffentlichkeit näherzubringen und möglicherweise auch Nachwuchs anzusprechen.

Besucherbefragungen, wie sie auch bei der Herbstmesse zum Einsatz kamen, gehören bei größeren Publikumsmessen zum Standardrepertoire der Veranstalter. Sie liefern Daten darüber, wie viele Besucherinnen und Besucher tatsächlich zu Käufen bewegt werden, wie hoch der Anteil an Erstbesuchern ist und welche Bereiche besonders gut angenommen werden. Diese Informationen fließen in der Regel in die Planung künftiger Veranstaltungen ein, etwa bei der Zusammenstellung des Ausstellerangebots oder der Gestaltung des Rahmenprogramms.