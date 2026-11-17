Das insolvente Hotelprojekt „Am Goldeck“ direkt an der Staatsbrücke in der Salzburger Altstadt ist am Dienstagvormittag versteigert worden. Den Zuschlag erhielt die IHC Immobilien Service GmbH, die dem Hauptgläubiger Raiffeisen nahesteht. Der Zuschlag erfolgte um 8,3 Millionen Euro – deutlich unter dem Schätzwert von 14,85 Millionen Euro. Die Zwangsversteigerung fand am Salzburger Bezirksgericht statt.

Versteigerung am Bezirksgericht Salzburg

Der bisherige Eigentümer des Hotelprojekts, ein Immobilienunternehmer aus Oberösterreich, konnte seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. In der Folge wurde ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Insgesamt 22 Gläubiger meldeten Forderungen in Höhe von knapp 36 Millionen Euro an. Hauptgläubiger war bislang die Raiffeisenbank Region Amstetten mit einem im Grundbuch eingetragenen Pfandrecht von mehr als 20 Millionen Euro. Daneben hatten auch mehrere Baufirmen im Grundbuch eingetragene Pfandrechte geltend gemacht.

Masseverwalter Helmut Hüttinger bezeichnete das Ergebnis der Versteigerung als „überraschend“. Das Projekt war im Herbst 2024 ins Stocken geraten, als die Bauarbeiten wegen offener Forderungen eingestellt wurden. Die anschließende Suche nach Investoren blieb erfolglos, sodass es letztlich zur Zwangsversteigerung kam.

Halbfertiger Bau mit offenem Finanzierungsbedarf

Das Hotelprojekt am Rathausbogen ist bislang nur halbfertig. Laut einem Gutachten werden die restlichen Bauarbeiten mindestens 5,6 Millionen Euro kosten. Hinzu kommt ein zeitlicher Druck: Die für das Projekt nötigen Baugenehmigungen laufen Ende 2027 aus. Vorgesehen ist die Revitalisierung von drei denkmalgeschützten Altstadthäusern unmittelbar an der Salzburger Staatsbrücke. Geplant sind neben einem Boutiquehotel mit 44 Betten auch Büros, Wohnungen und Geschäftsflächen.

Zwangsversteigerungen bei insolventen Bauprojekten

Grundsätzlich kommt es bei Immobilienprojekten, die während der Bauphase insolvent werden, häufig zu gerichtlichen Zwangsversteigerungen, wenn eine außergerichtliche Lösung mit Investoren oder Gläubigern nicht gelingt. Ein Masseverwalter verwaltet in solchen Fällen das verbliebene Vermögen und organisiert den Verkauf im Interesse der Gläubiger. Der Erlös einer Versteigerung wird üblicherweise entsprechend der im Grundbuch eingetragenen Rangfolge der Pfandrechte verteilt, wobei vorrangig besicherte Gläubiger wie finanzierende Banken typischerweise zuerst bedient werden.

Bei denkmalgeschützten Gebäuden kommen bei Sanierungs- und Umbauvorhaben zusätzliche Auflagen hinzu, die sich auf Bauzeit und Kosten auswirken können. Baugenehmigungen sind in der Regel befristet und müssen innerhalb eines bestimmten Zeitraums genutzt werden, da sie sonst erneut beantragt werden müssen. Gerade in historischen Altstadtbereichen wie jenen Salzburgs gelten für Umbauten besonders strenge denkmalschutzrechtliche Vorgaben, die Planungs- und Bauprozesse zusätzlich verlängern können.