Internationaler Rettungshunde-Test in Eggendorf: 32 Teams simulierten Erdbeben-Katastrophe

Am Katastrophenhilfeübungsplatz Tritolwerk in Eggendorf im Bezirk Wiener Neustadt fand von 4. bis 8. November der Mission Readiness Test der Internationalen Rettungshunde Organisation (IRO) statt. Insgesamt 32 Teams aus neun Nationen stellten sich der Prüfung, darunter Teilnehmende aus den USA, Italien, den Niederlanden, Bulgarien und Kroatien. Geprüft wurde die Einsatzfähigkeit von Mensch-Hund-Teams anhand eines simulierten schweren Erdbebens der Stärke 7,4.

Neun Stationen, 20 Minuten pro Suche

Die Teams mussten bei neun verschiedenen Stationen ihren Geruchssinn unter Beweis stellen. Acht davon fanden untertags statt, eine Station wurde nachts absolviert. Für jede einzelne Suche standen den Teams jeweils 20 Minuten zur Verfügung. Dabei war den Teilnehmenden die Anzahl der an der jeweiligen Schadensstelle vermissten Personen nicht bekannt. Zwischen den einzelnen Sucheinsätzen übernachteten die Teams in Zelten auf dem Übungsgelände.

Zu den Teilnehmenden zählte Hundeführer Johannes Mann mit seiner Schäferhündin Mia. Für die IRO bewertete Harald Winkler die Einsatzfähigkeit der Hunde. Tierärztlich begleitet wurde die Veranstaltung von Dr. Ulrike Winter, die bereits mehrere internationale Katastropheneinsätze veterinärmedizinisch betreut hat.

Anforderungen an Suchhund und Hundeführer

Nach den Worten von Harald Winkler muss ein idealer Suchhund einen großen Suchwillen mitbringen, die gefundene Person anzeigen wollen und über ein sicheres Wesen verfügen. Zusätzlich soll der Hund sowohl menschenfreundlich als auch tierfreundlich sein.

Auch an die Hundeführer werden Anforderungen gestellt, die über die reine Zusammenarbeit mit dem Tier hinausgehen. Sie müssen medizinisches Grundwissen nachweisen. Dazu zählen Kenntnisse zu Schnittverletzungen, zu Problemen mit Augen und Ohren sowie zu Verletzungen am Bewegungsapparat und zu Brüchen.

Ausbildung von Rettungshundeteams für den internationalen Einsatz

Grundsätzlich dienen Prüfungen wie der Mission Readiness Test dazu, die Einsatzfähigkeit von Rettungshundeteams unter realitätsnahen Bedingungen zu überprüfen, bevor sie bei tatsächlichen Katastropheneinsätzen zum Zug kommen. Ein Erdbebenszenario stellt dabei besondere Anforderungen, da verschütteten Personen meist nur über den Geruchssinn der Hunde aufgespürt werden können, während visuelle oder akustische Hinweise häufig fehlen.

Üblicherweise werden solche Übungen an eigens dafür errichteten Trainingsgeländen durchgeführt, die eingestürzte Gebäude, Trümmerfelder und andere typische Schadensbilder nachbilden. Die Dauer der einzelnen Sucheinsätze orientiert sich an den realen Bedingungen internationaler Katastropheneinsätze, bei denen Teams oft unter Zeitdruck und mit begrenzten Informationen über die Anzahl und den Aufenthaltsort vermisster Personen arbeiten müssen.

Die veterinärmedizinische Begleitung solcher Prüfungen ist ebenfalls Teil des üblichen Ablaufs, da die körperliche und gesundheitliche Verfassung der Hunde während mehrtägiger Einsätze unter wechselnden Bedingungen fortlaufend beobachtet werden muss. Auch die medizinische Grundausbildung der Hundeführer gehört zu den international anerkannten Standards, da bei Katastropheneinsätzen rasche Entscheidungen zur Versorgung sowohl von Menschen als auch von Tieren erforderlich sein können.

Internationale Organisationen wie die IRO bringen bei solchen Prüfungen Teams aus unterschiedlichen Ländern zusammen, um einheitliche Standards für den grenzüberschreitenden Einsatz von Rettungshundeteams sicherzustellen. Dies ermöglicht es, dass Teams im Ernstfall auch außerhalb ihres Heimatlandes nach einheitlichen Kriterien eingesetzt werden können.