Italiener auf Westautobahn mit 147 km/h, Totalfälschung und 1,54 Promille erwischt

Westautobahn: Fahrer mit gefälschtem Führerschein und 1,54 Promille gestoppt

Auf der Westautobahn bei Ansfelden im Bezirk Linz-Land hat eine Zivilstreife am Abend einen Pkw-Lenker angehalten. Der 42-jährige Italiener war laut Polizei mit 147 km/h bei erlaubten 100 km/h unterwegs.

Die Kontrolle fand auf dem Rastplatz Ansfelden Süd statt. Dabei legte der Mann eine Lenkberechtigung aus Hongkong sowie einen internationalen Führerschein vor.

Dokument als Totalfälschung identifiziert

Beamte der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich stellten fest, dass der internationale Führerschein eine Totalfälschung ist. Der Mann gab bei der Kontrolle an, das Dokument im Internet bestellt zu haben.

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Der 42-Jährige wird sowohl bei der Staatsanwaltschaft Linz als auch bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt.