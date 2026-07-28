Japankäfer erstmals 2025 in Vorarlberg nachgewiesen – Behörden verschärfen Überwachung

Erster Japankäfer des Jahres in Vorarlberg entdeckt

In Hörbranz ist am vergangenen Freitag ein Japankäfer nachgewiesen worden. Es ist die erste Sichtung des Schädlings in Vorarlberg im laufenden Jahr. Das Tier ging in einer Falle mit Lockstoffen ins Netz.

Im Vorjahr waren insgesamt vier Exemplare des Japankäfers in Vorarlberg registriert worden, alle in Hörbranz und der umliegenden Gegend. Vor rund einem Monat war zudem im benachbarten Lindau ein Japankäfer nachgewiesen worden. Dort wurden inzwischen mehr als 30 Käfer gefunden, darunter mehrere Weibchen.

Behörden reagieren mit verstärkter Überwachung

Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft hat als Reaktion auf die Funde in Lindau eine Abgrenzungserhebung eingeleitet. Auch das Land Vorarlberg hat sein bestehendes Überwachungsnetz erweitert, unter anderem durch zusätzliche Lockstofffallen und visuelle Kontrollen.

Der Japankäfer gilt als meldepflichtiger Schädling und zählt in der EU zu den 20 Arten mit dem größten erwarteten Schadpotenzial. Ursprünglich stammt er aus Ostasien, in Europa und Nordamerika wird er zu den invasiven Schädlingen gezählt. Für Menschen ist er ungefährlich, er befällt jedoch mehr als 400 verschiedene Wirtspflanzen.

Merkmale und Verbreitung

Der Käfer ist etwa zehn Millimeter groß. Kopf und Halsschild schimmern metallisch grün, die Flügeldecken glänzen kupferfarben. Entlang der Seiten des Hinterleibs befinden sich zwölf weißliche Haarbüschel. Die Flugzeit reicht je nach Witterung und Temperatur von Anfang Juni bis Ende September. Der Japankäfer breitet sich über kurze Distanzen von ein bis 20 Kilometern pro Jahr aus.