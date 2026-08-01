Junger Habicht in Wiesing gerettet und gesund gepflegt

Feuerwehr Wiesing rettet jungen Habicht aus Garten

In Wiesing hat die Freiwillige Feuerwehr am Freitagabend einen jungen Habicht gerettet. Der Vogel saß benommen und orientierungslos in einem Garten.

Ein Hausbewohner hatte das Tier entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Neun Feuerwehrleute rückten daraufhin zum Einsatzort aus.

Greifvogel ließ sich ohne Gegenwehr einfangen

Der junge Greifvogel ließ sich widerstandslos einfangen. Die Einsatzkräfte brachten ihn vorsichtig in einem Karton unter, den sie mit einer Decke und Trinkwasser ausstatteten.

Nach Rücksprache mit einem Tierarzt sollte der Habicht die Nacht an einem ruhigen und geschützten Ort verbringen und weiter beobachtet werden. Ein Feuerwehrkamerad erklärte sich bereit, das Jungtier über Nacht bei sich aufzunehmen. Der geöffnete Karton wurde auf einer geschützten Dachterrasse abgestellt.

Vogel flog am Samstagmorgen davon

Gegen 6.00 Uhr morgens breitete das Jungtier seine Flügel wieder aus und flog selbstständig davon. Der Habicht verließ den Einsatzort am Samstagfrüh aus eigener Kraft.