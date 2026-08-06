Junger Salzburger wegen versuchten Tankstellenüberfalls vor Gericht

Prozess um versuchten Tankstellenüberfall in Schallmoos

Am Landesgericht Salzburg findet am Donnerstag eine Verhandlung wegen versuchten schweren Raubes statt. Angeklagt ist ein junger Salzburger.

Der Vorfall, um den es in dem Verfahren geht, ereignete sich am 6. Februar kurz nach 03:00 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle im Salzburger Stadtteil Schallmoos.

Ablauf des Vorfalls

Ein Auto ohne Kennzeichen fuhr auf das Tankstellengelände. Der Lenker setzte dabei noch im Fahrzeug eine Maske auf. Der Tankwart verriegelte daraufhin die Eingangstür. Eine Person stellte sich anschließend mit einer Schreckschusspistole vor die Tür, flüchtete jedoch ohne Beute.

Festnahme und Ermittlungen

Die Polizei nahm im Zuge der Ermittlungen einen damals 22-jährigen Salzburger fest. Überwachungskameras sowie eine Fahndung führten zu dem Verdächtigen. In seinem Auto fanden die Beamten eine Schreckschusspistole sowie Drogen. Bei der Einvernahme legte der Mann ein Geständnis ab.

Der Angeklagte befindet sich bereits wegen eines anderen Delikts in Haft. Die Anklage lautet nun auf versuchten schweren Raub, Verstoß gegen das Waffenverbot sowie ein Delikt nach dem Suchtmittelgesetz.