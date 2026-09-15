Kabeg benennt vier Kärntner Landeskrankenhäuser um

Die Kärntner Krankenanstaltenbetreiberin Kabeg benennt ihre Landeskrankenhäuser um. Aus dem LKH Villach wird das Klinikum Villach, aus dem LKH Wolfsberg die Lavanttal-Klinik und aus dem Krankenhaus Laas die Klinik Laas. Auch das Klinikum Klagenfurt erhält einen neuen Namen: Der bisherige Zusatz „am Wörthersee“ entfällt. Die Kabeg teilte die Neuerung am Dienstag mit.

Neue Namen für vier Kärntner Standorte

Mit der Umbenennung ändert sich die Bezeichnung von insgesamt vier Kärntner Krankenhausstandorten. Kabeg-Vorstand Arnold Gabriel ist für die Umsetzung der Maßnahme verantwortlich. Laut Kabeg soll die Umstellung schrittweise erfolgen und möglichst kostenneutral gestaltet werden.

Konkret bedeutet das: Beschilderungen, Formulare und andere Drucksorten werden nicht sofort und flächendeckend ausgetauscht, sondern im Zuge der ohnehin regulär anfallenden Druckzyklen angepasst. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass zusätzliche Kosten allein durch die Umbenennung entstehen.

Das bestehende Corporate Design der Kabeg sowie das Kabeg-Logo bleiben von der Umbenennung unberührt. Auch am Leistungsspektrum und an den organisatorischen Strukturen der einzelnen Standorte ändert sich nichts. Es handelt sich damit ausschließlich um eine Anpassung der Namen, nicht um eine inhaltliche oder strukturelle Neuausrichtung der betroffenen Häuser.

Bezeichnungen von Krankenhäusern im Wandel

Grundsätzlich unterliegen Bezeichnungen von Krankenhäusern und Kliniken immer wieder Anpassungen, etwa wenn Trägerorganisationen ihr äußeres Erscheinungsbild vereinheitlichen oder an ein moderneres Verständnis von Gesundheitseinrichtungen angleichen wollen. Der Begriff „Klinikum“ oder „Klinik“ wird in solchen Zusammenhängen häufig anstelle traditioneller Bezeichnungen wie „Landeskrankenhaus“ verwendet, ohne dass sich dadurch zwangsläufig etwas an der medizinischen Versorgung oder an den angebotenen Fachbereichen ändert.

Für Patientinnen und Patienten sowie für zuweisende Ärztinnen und Ärzte ist bei solchen Umbenennungen üblicherweise vor allem die Übergangsphase relevant: Alte und neue Bezeichnungen können parallel im Umlauf sein, etwa auf älteren Drucksorten, Wegweisern oder in bestehenden Unterlagen, bis sämtliche Materialien ausgetauscht sind. Eine schrittweise Umstellung im Rahmen regulärer Druck- und Erneuerungszyklen ist bei größeren Organisationen ein gängiges Vorgehen, um den Verwaltungsaufwand und die damit verbundenen Kosten zu begrenzen.

Krankenanstaltenbetreiber wie die Kabeg sind in der Regel für mehrere Standorte innerhalb eines Bundeslandes zuständig und koordinieren neben der medizinischen Versorgung auch organisatorische Fragen wie einheitliche Namensgebungen oder ein gemeinsames äußeres Erscheinungsbild der einzelnen Häuser. Ein einheitliches Corporate Design soll dabei helfen, die Zugehörigkeit unterschiedlicher Standorte zu einem gemeinsamen Träger sichtbar zu machen, auch wenn sich die einzelnen Bezeichnungen der Häuser unterscheiden oder verändern.