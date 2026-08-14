Kabelbrand beim Praterstern legt S-Bahn-Stammstrecke bis Herbst 2027 lahm

Nach einem Kabelbrand beim Bahnhof Praterstern gilt in Wien seit Donnerstag, 14. August 2026, ein Notfahrplan auf der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Praterstern und Hauptbahnhof. Bei dem Brand in der Nacht auf Donnerstag wurden 20 Kilometer Kabel sowie ein Stellwerk beschädigt, das neben dem Praterstern auch die Gleisanlagen der Bahnhöfe Wien-Mitte und Wien-Rennweg steuert. Der Bereich um den Praterstern kann derzeit nicht angefahren werden.

Zugverkehr zwischen Praterstern und Hauptbahnhof unterbrochen

Züge können aktuell nicht zwischen dem Hauptbahnhof und dem Praterstern verkehren. Alle Nahverkehrszüge aus dem Süden enden deshalb in Wien-Meidling oder am Hauptbahnhof. Die Flughafenschnellbahn S7 verkehrt erst ab der Station Wien-Geiselbergstraße. Vom Bahnhof Wien-Mitte aus wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der City Airport Train (CAT) fährt vorerst nicht.

Die ÖBB rechnen mit längeren Wartezeiten und raten Fahrgästen, auf U-Bahn oder Straßenbahn auszuweichen. Zwischen Praterstern und Hauptbahnhof wird konkret empfohlen, auf die U1 umzusteigen, da diese beide Bahnhöfe anfährt. Für Reisen zum Flughafen empfehlen die ÖBB, über den Hauptbahnhof mit Fernverkehrszügen zu fahren. Der Fernverkehr selbst ist von der Störung nicht betroffen und verkehrt wie gewohnt. Um Reisende zu unterstützen, sind die ÖBB mit zusätzlichem Informationspersonal auf den Bahnhöfen im Einsatz. ÖBB-Sprecherin Judith Winder erläuterte die Situation im Ö1-Morgenjournal.

Zeitplan bis zur Hauptsperre im September

Die Reparaturarbeiten am beschädigten Stellwerk beim Bahnhof Praterstern werden voraussichtlich mindestens bis zum 7. September 2026 dauern. Ab diesem Datum wäre die Strecke zwischen Praterstern und Hauptbahnhof ohnehin gesperrt gewesen, da an diesem Tag die bereits zuvor geplante Hauptsperre der S-Bahn-Stammstrecke in Kraft tritt. Der Notfahrplan infolge des Kabelbrands geht damit nahtlos in die bereits terminierte Streckensperre über. Insgesamt bleibt die Verbindung zwischen Praterstern und Hauptbahnhof nach aktuellem Stand mindestens bis Herbst 2027 gesperrt. Die genaue Ursache des Kabelbrands ist bislang nicht bekannt.

Bedeutung von Stellwerken für den Bahnbetrieb

Stellwerke bilden die zentrale Steuerungseinheit für den Zugverkehr in einem bestimmten Streckenabschnitt. Von dort aus werden Weichen gestellt und Signale gesteuert, die den sicheren Ablauf des Bahnverkehrs gewährleisten. Fällt ein Stellwerk aus oder wird es beschädigt, sind in der Regel nicht nur einzelne Gleise, sondern ganze Bahnhofsbereiche betroffen, da die Steuerung mehrerer Stationen häufig zentral gebündelt ist. Größere Reparaturen an Stellwerkstechnik erfordern üblicherweise umfangreiche Elektro- und Sicherungsarbeiten, weshalb solche Ausfälle oft über mehrere Wochen andauern können.

Bei größeren Störungen im Schienenverkehr setzen Verkehrsunternehmen üblicherweise auf Ersatzkonzepte, die den öffentlichen Nahverkehr einer Stadt einbeziehen. In Wien übernehmen U-Bahn-Linien und Straßenbahnen in solchen Situationen häufig einen Teil der Fahrgastströme, die sonst auf die S-Bahn entfallen. Parallel dazu werden Schienenersatzverkehre mit Bussen eingerichtet, um Streckenabschnitte abzudecken, die von U-Bahn oder Tram nicht direkt erreicht werden. Zusätzliches Informationspersonal an den Bahnhöfen soll in solchen Phasen helfen, Reisende auf alternative Verbindungen hinzuweisen und den Umstieg zu erleichtern.