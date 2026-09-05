Kärnten: 17-Jähriger ohne Führerschein gestoppt, 58-Jähriger nach Unfallflucht alkoholisiert erwischt

Die Polizei in Kärnten hat am Freitag zwei Verkehrsdelikte in unterschiedlichen Landesteilen registriert. Im Bezirk Völkermarkt fiel ein 17-Jähriger mit einem nicht zugelassenen Motorrad auf, das er ohne Führerschein und mit stark überhöhter Geschwindigkeit lenkte. Im Bezirk Wolfsberg beging ein 58-jähriger Autofahrer nach einer Kollision in St. Andrä Fahrerflucht und wies bei einem späteren Alkotest eine schwere Alkoholisierung auf. Beide Männer werden angezeigt.

Waghalsige Fahrt und Sturz bei Jaunstein

Der 17-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt war auf der Rückersdorfer Straße (L117) in Richtung Sittersdorf unterwegs. Eine Polizeistreife wurde auf seine waghalsige und vorschriftswidrige Fahrweise aufmerksam und nahm die Verfolgung auf. Dabei zeigte sich, dass der Jugendliche teilweise auf der Gegenfahrbahn fuhr und ein bestehendes Überholverbot missachtete. Zudem führte er mehrere sogenannte Wheelies durch, bei denen das Vorderrad des Motorrads angehoben wird.

In Jaunstein versuchte der 17-Jährige zu wenden und stürzte dabei. Verletzt wurde er nicht. Im Anschluss konnte ihn die Polizei stoppen. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass das am Motorrad angebrachte Kennzeichen gefälscht war. Da der Jugendliche über keinen Führerschein verfügte und das Fahrzeug nicht zugelassen war, wird er angezeigt.

Fahrerflucht nach Kollision in St. Andrä

Im Bezirk Wolfsberg kollidierte ein 58-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Wolfsberg auf einer Aussichtsstraße in St. Andrä mit einem anderen Pkw. Anstatt an der Unfallstelle zu bleiben, setzte er seine Fahrt fort und entfernte sich vom Ort des Geschehens. Die Polizei traf ihn in weiterer Folge in seinem Wohnort an.

Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Dem Mann wurde daraufhin der Führerschein vorläufig abgenommen. Auch er wird angezeigt.

Verkehrskontrollen und ihre rechtlichen Konsequenzen

Grundsätzlich zieht das Lenken eines Kraftfahrzeugs ohne gültigen Führerschein in Österreich eine Anzeige nach sich, unabhängig davon, ob das Fahrzeug zugelassen ist oder nicht. Bei nicht zugelassenen Fahrzeugen kommt in der Regel eine weitere Anzeige wegen des Fehlens der erforderlichen Zulassung sowie des Versicherungsschutzes hinzu. Gefälschte Kennzeichen stellen einen eigenen Tatbestand dar, der zusätzlich zu den übrigen Verkehrsübertretungen geahndet wird.

Bei Verkehrsunfällen mit Sachschaden oder Personenschaden besteht grundsätzlich die Pflicht, an der Unfallstelle zu bleiben und die Polizei zu verständigen beziehungsweise die Identität auszutauschen. Wer sich unerlaubt entfernt, begeht Fahrerflucht, was unabhängig vom eigentlichen Unfallhergang strafrechtlich relevant ist. Wird zusätzlich eine Alkoholisierung festgestellt, kommt es üblicherweise zur vorläufigen Abnahme des Führerscheins, da von einer eingeschränkten Fahrtauglichkeit ausgegangen wird. Die endgültige rechtliche Bewertung derartiger Vorfälle obliegt anschließend den zuständigen Behörden und Gerichten.