Kärnten aktiviert Hitzeschutzplan – bis zu 37 Grad erwartet

Kärnten aktiviert Hitzeschutzplan wegen steigender Temperaturen

Das Land Kärnten hat angesichts der erwarteten Hitzewelle den Hitzeschutzplan aktiviert. Kritische Infrastruktur wurde entsprechend gewarnt.

Rund 900 Einrichtungen, darunter Pflegeheime, Krankenhäuser, Rettungsdienste und Kinderbetreuungseinrichtungen, wurden über empfohlene Sofortmaßnahmen informiert. Im Mittelpunkt stehen dabei ältere Menschen, Kinder und chronisch kranke Personen.

Steigende Temperaturen ab Mittwoch

Laut GeoSphere Austria gelangen ab Mittwoch warme Luftmassen aus Südwesten nach Kärnten. Für Mittwoch werden Temperaturen um 33 Grad erwartet, am Donnerstag steigen die Werte auf bis zu 35 Grad. Am Freitag können Temperaturen von 36 bis 37 Grad erreicht werden. Für das Wochenende werden lokale Wärmegewitter erwartet. Die höchsten Temperaturen werden jeweils zwischen 17.00 und 18.00 Uhr gemessen.

Überarbeiteter Hitzeschutzplan

Der Kärntner Hitzeschutzplan wurde überarbeitet. Er umfasst nun spezielle Merkblätter für unterschiedliche Zielgruppen, darunter Säuglinge, pflegende Angehörige, Haustierhalter und medizinisches Personal.

Zuständig für den Hitzeschutzplan ist Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ).