Kärnten gedachte mit zweisprachiger Feier der Volksabstimmung von 1920

Kärnten hat am Samstag mit einer zweisprachigen Landesfeier der Volksabstimmung von 1920 und des vorangegangenen Abwehrkampfes gedacht. Die offiziellen Feierlichkeiten zum 10. Oktober begannen am Vormittag auf dem Friedhof Annabichl mit einer Kranzniederlegung beim Ehrenmal der Kriegstoten. Anschließend fand im Landhaushof in Klagenfurt, an der Stätte der Kärntner Einheit, die zentrale Landesfeier statt.

Zweisprachige Feier mit Reden von Scherwitzl, Scheider und Fellner

Die Feier im Landhaushof wurde in Deutsch und Slowenisch gestaltet. Mehrere Chöre und Kapellen umrahmten die Veranstaltung musikalisch, Traditionsverbände und die Militärmusik marschierten auf. Für Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ) war es die erste Feier zum 10. Oktober in dieser Funktion. Er richtete einige Grußworte auf Slowenisch an die Anwesenden und erinnerte an die Opfer des Abwehrkampfes auf beiden Seiten. Scherwitzl sagte: „Heimatliebe ist nicht Nationalismus und Nationalismus ist keine Heimatliebe. Wer nationalistisch denkt, liebt seine Heimat nicht. Wer glaubt, ein Volk sei höherwertig als das andere, der setzt den Irrweg des 19. und 20. Jahrhunderts fort.“

Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (FSP) bezeichnete den Blick zurück als Auftrag für Gegenwart und Zukunft. Er drängte auf die Anerkennung der deutschsprachigen Minderheit in Slowenien und betonte die Rolle Kärntens als Drehscheibe im Alpen-Adria-Raum. Scheider sagte: „Was wir nicht brauchen, meine Damen und Herren, sind Gruppierungen, die uns weismachen wollen, dass Heimatbewusstsein eigentlich überflüssig sei, nicht mehr zeitgemäß und eigentlich uninteressant.“

Für Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) war es die erste Rede zum 10. Oktober seit seinem Amtsantritt. Er erinnerte an die Verdienste und den Einsatz der Abwehrkämpfer für das heutige Kärnten und für die Demokratie. Fellner benannte drei Gefahren für die Demokratie: gesellschaftliche Spaltung und Populismus, Desinformation und Vertrauensverlust sowie politischen Extremismus und Normenverfall.

Unter den Ehrengästen der Feier waren die Alt-Landeshauptleute Peter Kaiser (SPÖ) und Gerhard Dörfler (Freiheitliche), die Generalkonsulin Sloweniens, Maja Balant Slobodjanac, sowie der österreichische Botschafter in Slowenien, Marko Štucin. Auch die Obleute aller drei Kärntner Slowenenverbände nahmen an der Feier teil.

Der 10. Oktober als historischer Bezugspunkt Kärntens

Der 10. Oktober erinnert in Kärnten an die Volksabstimmung des Jahres 1920, bei der die Bevölkerung des südlichen Kärntner Abstimmungsgebiets über die Zugehörigkeit zu Österreich oder zum neu gegründeten Staat der Serben, Kroaten und Slowenen entschied. Der Abstimmung war der sogenannte Abwehrkampf vorausgegangen, bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen österreichischen und jugoslawischen Truppen und Freiwilligenverbänden um den Grenzverlauf. Der 10. Oktober gilt seither als Landesfeiertag und wird alljährlich mit offiziellen Gedenkveranstaltungen begangen, die sowohl an die historischen Ereignisse erinnern als auch das Verhältnis zwischen der deutschsprachigen Mehrheit und der slowenischsprachigen Volksgruppe im Land thematisieren.

Die zweisprachige Gestaltung solcher Feiern ist in Kärnten seit Jahren fester Bestandteil des offiziellen Gedenkens und spiegelt die besondere Geschichte der Region als Grenzland zwischen deutsch- und slowenischsprachigem Kulturraum wider. Fragen der Volksgruppenrechte, etwa zur zweisprachigen Beschulung, zu Ortstafeln oder zur Anerkennung von Minderheiten in Österreich und in Slowenien, sind seit Jahrzehnten Gegenstand politischer Debatten beiderseits der Grenze. Der Alpen-Adria-Raum, der Kärnten, Slowenien und angrenzende Regionen Italiens umfasst, wird dabei regelmäßig als Feld grenzüberschreitender wirtschaftlicher und kultureller Zusammenarbeit beschrieben.