Kärntner Amtstierärzte schlagen Alarm: Eine Ärztin allein für ganzen Bezirk zuständig

Amtstierärzte in Kärnten arbeiten nach eigenen Angaben unter erheblichem Personalmangel. Besonders betroffen sind die Bezirke Spittal an der Drau und Klagenfurt Land. Im Bezirk Klagenfurt Land ist Marie-Christin Rossmann derzeit allein als Amtstierärztin zuständig. Die Tierschutz-Ombudsfrau des Landes Kärnten, Jutta Wagner, warnt, dass der Tierschutz dadurch zu kurz komme.

Eine Amtstierärztin für einen gesamten Bezirk

Rossmann führte am Dienstagvormittag eine routinemäßige Kontrolle eines Milchwirtschaftsbetriebs in Moosburg durch. Während einer Gerichtsverhandlung wurde sie von einem Richter gefragt, ob sie ohne Vier-Augen-Prinzip arbeite, also ohne eine zweite amtstierärztliche Fachkraft an ihrer Seite.

Rossmann erklärte, die Aufgaben würden immer umfangreicher. Dieses Jahr habe der Tierschutz ein Ausmaß angenommen, das schwer bewältigbar sei. Sie wies zudem darauf hin, dass Tierabnahmen in Österreich häufig eine große Anzahl von Tieren betreffen. Abgenommene Kleintiere kommen im Tierheim TIKO in Klagenfurt unter.

Rossmann bat darum, den Personalbedarf gemeinschaftlich anhand von Daten und Fakten auszuarbeiten. Tierschutz-Ombudsfrau Wagner bezeichnete die Situation in den Bezirken Spittal an der Drau und Klagenfurt Land als besorgniserregend.

Das Land Kärnten teilte dazu mit, die Bedeutung des amtstierärztlichen Dienstes sei in hohem Maße bewusst. Aus den bisher vorliegenden Daten habe sich ein akuter zusätzlicher Personalbedarf im Bezirk Klagenfurt Land jedoch nicht eindeutig ableiten lassen. Zugleich erklärte das Land, erst vor wenigen Tagen ergänzende Informationen übermittelt bekommen zu haben, die nun intern geprüft würden.

Aufgabenbereich amtstierärztlicher Dienste

Amtstierärzte übernehmen in Österreich grundsätzlich hoheitliche Aufgaben im Bereich des Tierschutzes und der Lebensmittelsicherheit. Dazu zählen üblicherweise die Kontrolle landwirtschaftlicher Betriebe, die Überprüfung der Tiergesundheit und -haltung sowie das Einschreiten bei Verdacht auf Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. In besonders gravierenden Fällen können Behörden Tiere aus einem Betrieb oder Haushalt abnehmen, wenn deren Wohl akut gefährdet erscheint. Solche Abnahmen betreffen in der Praxis häufig nicht nur einzelne Tiere, sondern größere Bestände, was den organisatorischen und zeitlichen Aufwand für die zuständigen Stellen erheblich erhöht.

Die Zahl der amtstierärztlichen Stellen wird üblicherweise auf Landes- beziehungsweise Bezirksebene festgelegt. Dabei spielen neben der Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe auch Faktoren wie Tierbestände, Kontrollintervalle und die Häufigkeit gemeldeter Verdachtsfälle eine Rolle. Bei der Beurteilung des tatsächlichen Personalbedarfs stützen sich Behörden in der Regel auf Fallzahlen, Arbeitszeitstatistiken und Rückmeldungen aus den betroffenen Dienststellen selbst.

Vier-Augen-Prinzip bei Kontrollen

Das sogenannte Vier-Augen-Prinzip sieht vor, dass sensible oder rechtlich bedeutsame Entscheidungen nicht von einer einzelnen Person allein getroffen werden, sondern von mindestens zwei Fachkräften gemeinsam überprüft werden. Im amtstierärztlichen Bereich kann dieses Prinzip etwa bei komplexen Kontrollen oder bei Entscheidungen über Tierabnahmen zur Anwendung kommen, da solche Maßnahmen weitreichende Folgen für Tierhalter und Tiere haben können. Fehlt ausreichend Personal, lässt sich ein solches Prinzip nach allgemeiner Einschätzung nur eingeschränkt umsetzen, da Kontrollen dann häufiger von einer einzelnen zuständigen Person allein durchgeführt werden müssen.