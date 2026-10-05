Kärntner Bäder knacken mit über 650.000 Gästen neuen Besucherrekord

Die Kärntner Badesaison 2026 ist seit Sonntag offiziell beendet und hat einen neuen Besucherrekord gebracht. Die Bäder in Klagenfurt, Loretto und Maiernigg zählten zusammen mehr als 650.000 Badegäste. Allein das Strandbad Klagenfurt verzeichnete rund 452.000 Besucher.

Rekordzahlen zum Saisonende

Mit dem 5. Oktober 2026 endete der Badesommer in Kärnten. Die Betreiber der Bäder in Klagenfurt, Loretto und Maiernigg zogen eine positive Bilanz: Die gemeinsame Besucherzahl von mehr als 650.000 Gästen stellt einen neuen Rekord dar. Das Strandbad Klagenfurt trug mit rund 452.000 Besuchern den größten Anteil dazu bei.

Alexander Thoma, Sprecher der Bäderbetreiber, ordnete die Zahlen ein. Er verwies darauf, dass die Koralmbahn in diesem Jahr erstmals eine komplette Badesaison in Betrieb war.

Umbau im Strandbad Klagenfurt steht bevor

Im Strandbad Klagenfurt folgen nun bauliche Veränderungen. Der Mitteltrakt der Anlage wird abgerissen und neu errichtet. Für das Bauvorhaben sind 5,6 Millionen Euro vorgesehen. Die Arbeiten sollen rund sieben Monate dauern. Fertiggestellt werden soll der neue Mitteltrakt zum Start der Badesaison 2027.

Neue Bahnverbindung und Kärntens Seenlandschaft

Die Koralmbahn verbindet seit ihrer Inbetriebnahme Kärnten direkter mit der Steiermark und damit auch mit dichter besiedelten Regionen außerhalb des Bundeslandes. Grundsätzlich können verbesserte Bahnanbindungen die Erreichbarkeit touristischer Ziele erleichtern, etwa wenn Reisezeiten kürzer werden oder zusätzliche Verbindungen im Tagesverkehr entstehen. Alexander Thoma äußerte die Erwartung, dass die Taktung der Koralmbahn künftig bis Spittal an der Drau verlängert werden könnte. Eine solche Erweiterung würde aus seiner Sicht möglicherweise auch mehr steirische Gäste zu den Bädern am Millstätter See bringen.

Kärnten ist für seine Badeseen bekannt, zu denen neben dem Wörther See mit seinen Klagenfurter Bädern auch der Millstätter See und der Klopeiner See zählen. Diese Seen bilden gemeinsam einen wesentlichen Teil des touristischen Angebots im südlichsten Bundesland Österreichs. Die Auslastung der Strandbäder hängt dabei üblicherweise von mehreren Faktoren ab, darunter Wetterverhältnisse im jeweiligen Sommer, die allgemeine Reisetätigkeit sowie die Erreichbarkeit der einzelnen Standorte für Tages- und Urlaubsgäste.

Investitionen in die Infrastruktur von Strandbädern, wie sie nun im Klagenfurter Strandbad mit dem Neubau des Mitteltrakts anstehen, dienen in der Regel dazu, Anlagen an gestiegene Besucherzahlen anzupassen und den baulichen Zustand bestehender Einrichtungen zu erneuern. Solche Bauvorhaben werden häufig außerhalb der Badesaison umgesetzt, um den laufenden Betrieb möglichst wenig zu beeinträchtigen. Mit einer vorgesehenen Bauzeit von rund sieben Monaten und einer geplanten Fertigstellung bis zum Start der kommenden Saison folgt auch der Klagenfurter Umbau diesem üblichen Zeitfenster zwischen zwei Sommerspielzeiten.