Katze quert Straße: Zwei Rennradfahrer in Ossiach schwer gestürzt

Zwei Rennradfahrer bei Unfall in Ossiach verletzt

Auf der Ossiacher See Süduferstraße (L49) in Ossiach im Bezirk Feldkirchen sind am Samstagmittag zwei Rennradfahrer gestürzt und verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 12:00 Uhr.

Eine fünfköpfige Gruppe von Rennradfahrern war von Feldkirchen kommend in Richtung Villach unterwegs, als eine Katze die Straße querte. In der Folge stürzten zwei Mitglieder der Gruppe.

Ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein 62-jähriger Radfahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Feldkirchen, erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber RK1 ins Landeskrankenhaus Villach geflogen.

Beide Verletzten wurden noch an der Unfallstelle von einer First Responderin erstversorgt, die sich zum Unfallzeitpunkt in der Nähe befand. Die drei weiteren Mitglieder der Gruppe blieben unverletzt.