Keimbelastung im Trinkwasser: Abkochgebot in Waldneukirchen und drei weiteren Gemeinden

Trinkwasserverunreinigung in Waldneukirchen: Abkochgebot gilt für mehrere Gemeinden

In der Gemeinde Waldneukirchen im Bezirk Steyr-Land wurde bei einer Trinkwasseruntersuchung eine erhöhte Keim- und Bakterienzahl festgestellt. Das Trinkwasser soll derzeit nicht getrunken werden. Betroffen sind auch Teile der Gemeinden Grünburg, Wagenhub und Sierning.

Bei der Überprüfung von drei Wasser-Hochbehältern der Gemeinde wurde bei einem Behälter eine Überschreitung der Keimbelastung festgestellt, bei den übrigen zwei eine geringfügige Überschreitung. Die genaue Ursache der Verunreinigung wird derzeit untersucht.

Chlorierung und Wasserausgabe als Sofortmaßnahmen

In Zusammenarbeit mit der Energie AG wird das Trinkwasser vorübergehend chloriert, um die Keimbelastung zu beseitigen. Zur Überbrückung gibt die Gemeinde Wasser aus.

Verhaltenshinweise für Betroffene

Bis zur Freigabe des Trinkwassers gelten folgende Empfehlungen: Das Leitungswasser soll vor der Verwendung mindestens drei Minuten abgekocht werden. Für das Zähneputzen sowie die Reinigung offener Wunden ist ausschließlich abgekochtes Leitungswasser oder Mineralwasser zu verwenden. Zum Duschen, Baden, Händewaschen sowie für Toilette, Waschmaschine und Geschirrspüler kann das Wasser ohne Einschränkung genutzt werden.