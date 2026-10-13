Kirchberg will zu Kitzbühel wechseln – Tourismusverband stimmt mehrheitlich für Abspaltung

Die Mitglieder des Tourismusverbands Kitzbüheler Alpen – Brixental haben sich am Montagabend mehrheitlich für eine Abspaltung Kirchbergs ausgesprochen. Kirchberg soll demnach künftig zum Tourismusverband Kitzbühel wechseln. Die Abstimmung ist allerdings nicht bindend, über eine tatsächliche Gebietsänderung müsste das Land Tirol entscheiden.

Beim TVB Kitzbühel selbst gibt es Vorbehalte: Eine Fusion mit dem gesamten TVB Brixental wird dort abgelehnt. Zuständig für die Weichenstellung war der bisherige Tourismusverbandsobmann Wilhelm Steindl, der die Abstimmung initiiert hatte und im Zuge der Entwicklungen sein Amt niederlegen musste.

Deutliches Votum in Kirchberg, Widerstand in den Nachbarorten

Das Abstimmungsergebnis fällt je nach Betrachtungsweise unterschiedlich aus. Nach Stimmpunkten, die laut Tourismusgesetz nach der Größe der Betriebe gewichtet werden, sprachen sich 54 Prozent für die Abspaltung Kirchbergs aus, 46 Prozent dagegen. Zählt man hingegen die Köpfe statt der Stimmpunkte, ergibt sich ein umgekehrtes Bild: 46 Prozent der Personen stimmten für die Abspaltung, 54 Prozent dagegen.

In Kirchberg selbst fiel das Votum eindeutig aus. Dort entfielen 88 Stimmpunkte auf die Abspaltung, und 73 Prozent der Personen stimmten dafür, den Verband zu verlassen. Ganz anders stellte sich die Lage in den übrigen Mitgliedsgemeinden dar: Die Mitglieder aus Brixen im Thale und Westendorf votierten mit großer Mehrheit gegen eine Abspaltung Kirchbergs.

Als Begründung für den angestrebten Wechsel wird die gemeinsame touristische Infrastruktur von Kirchberg und Kitzbühel genannt. Beide Orte teilen sich Bergbahn und Skigebiet, was aus Sicht der Kirchberger Seite für eine engere Anbindung an den Tourismusverband Kitzbühel spricht.

Führungswechsel im Tourismusverband

Wilhelm Steindl, der die Abstimmung über den Verbandswechsel angestoßen hatte, musste sein Amt als Tourismusverbandsobmann aufgeben. Seine Nachfolge trat Julia Mingler-Haueis an, die zuvor als Aufsichtsratsvorsitzende tätig war.

Auf Seiten des TVB Kitzbühel äußerte sich Obmann Christian Harisch zu den Plänen. Er betonte, weiterhin mit Westendorf und Brixen im Thale kooperieren zu wollen. Eine Fusion mit dem gesamten TVB Kitzbüheler Alpen – Brixental schloss er jedoch aus.

Tourismusverbände und die Rolle des Landes

Tourismusverbände sind in Tirol gesetzlich geregelte Organisationen, die touristische Interessen auf regionaler Ebene bündeln und die Vermarktung einzelner Destinationen koordinieren. Mitglieder sind in der Regel Betriebe aus Tourismus und verwandten Branchen, die je nach Größe und wirtschaftlicher Bedeutung unterschiedlich stark stimmberechtigt sind. Diese Gewichtung nach Stimmpunkten kann bei Abstimmungen zu Ergebnissen führen, die von einer reinen Mehrheit nach Köpfen abweichen, wie es auch bei der aktuellen Abstimmung im TVB Brixental der Fall war.

Über die Zugehörigkeit einer Gemeinde zu einem bestimmten Tourismusverband sowie über Änderungen von Verbandsgebieten entscheidet grundsätzlich das Land Tirol. Eine Abstimmung innerhalb eines Verbands hat damit zunächst empfehlenden Charakter und bildet die Haltung der Mitglieder ab, ersetzt aber nicht die rechtlich notwendige Entscheidung der zuständigen Landesbehörde. Solche Verfahren sehen üblicherweise vor, dass neben der Interessenlage der beteiligten Gemeinden auch infrastrukturelle und wirtschaftliche Gegebenheiten, etwa gemeinsam genutzte Bergbahnen oder Skigebiete, in die Abwägung einfließen können.

Gebietsänderungen bei Tourismusverbänden betreffen in der Praxis regelmäßig mehrere Gemeinden gleichzeitig, da touristische Angebote wie Liftanlagen, Pisten oder Wanderwege oft gemeindeübergreifend organisiert sind. Entsprechend komplex gestalten sich häufig die Abstimmungsprozesse, wenn einzelne Mitglieder eines Verbands eine andere Zuordnung anstreben als die Mehrheit der übrigen Mitgliedsgemeinden.