Klimawandel macht Alpengletscher für Bergsteiger immer gefährlicher

Nach Gletscherrettung in der Ankogelgruppe: Klimawandel verändert Bedingungen für Bergsteiger in den Alpen

Ein 58-jähriger Deutscher und seine beiden Söhne sind am Montag von einem Gletscher in der Ankogelgruppe gerettet worden. Die Bergung erfolgte durch Polizeipilot Matthias Oschounig, für den es die erste Rettung dieser Art im Hochgebirge war.

Bei dem Einsatz befanden sich die Rotorblätter des Hubschraubers nach Angaben von Beteiligten nicht einmal zwei Meter von der Gletscherwand entfernt. Alpinpolizist Horst Wohlgemuth, der die Region der Hohen Tauern seit Jahren kennt, war bei der Rettung dabei.

Veränderte Bedingungen im Hochgebirge

Wohlgemuth zufolge hat sich das Gelände in den vergangenen Jahren durch die zunehmende Hitze deutlich verändert. Altschneefelder, die früher bis weit in den Sommer hinein zu queren waren, sind demnach aufgrund der Erwärmung und schneearmer Winter vielerorts nicht mehr vorhanden.

Gletscher apern zunehmend aus, die Schneeauflage fehlt an vielen Stellen. Dadurch entstehen laut Wohlgemuth aus ehemals gut begehbaren Flächen gefährliche Eisfelder, auf denen bei entsprechender Neigung Rutschgefahr besteht. Der auftauende Permafrost führe zudem zu vermehrtem Steinschlag, weshalb an vielen Stellen inzwischen ein Helm erforderlich sei.

Steilere Übergänge zwischen Fels und Eis

Früher konnten schneebedeckte, weiche Eisflächen mit Trittsicherheit und Vorsicht gut begangen werden. Diese Schneeschicht sei mittlerweile verschwunden, so Wohlgemuth. Durch die Hitze vergrößere sich zudem die Kluft zwischen Fels und Gletscher, da das Eis als Wasser abfließe. Die Übergänge von Gletscher auf Fels würden dadurch zunehmend steiler und teils unpassierbar.

Wohlgemuth, der sowohl mit dem Polizeihubschrauber als auch zu Fuß als Alpinist unterwegs ist, weist darauf hin, dass bereits wenige Tage mit hohen Temperaturen das Gelände so verändern können, dass es kaum noch begehbar ist. Diese Entwicklung betreffe auch bekannte und etablierte Steige.