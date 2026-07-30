Kohlenmonoxid-Belastung in Götziser Postgebäude: Zweimalige Evakuierung, Gebäude bleibt geschlossen

Gasgeruch in Postgebäude in Götzis: Erhöhte Kohlenmonoxid-Belastung festgestellt

In Götzis wurde am Donnerstag zweimal Gasgeruch in einem Gebäude in der St.-Ulrich-Straße gemeldet. Das Gebäude, in dem sich unter anderem eine Postfiliale, die Öffentliche Jugendarbeit sowie eine Kleinkinderbetreuung befinden, musste beide Male evakuiert werden.

Der erste Alarm ging laut Polizei gegen 11.05 Uhr ein. Die Feuerwehr führte daraufhin Messungen durch, konnte zu diesem Zeitpunkt jedoch kein Gasleck feststellen.

Erneuter Einsatz am Nachmittag

Am frühen Nachmittag wurde erneut Gasgeruch wahrgenommen. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin gegen 14.20 Uhr ein weiteres Mal aus. Bei weiteren Messungen durch Feuerwehr und VKW wurde im Keller des Gebäudes eine erhöhte Kohlenmonoxid-Belastung festgestellt.

Im Keller war eine größere Batterie gelagert. Die Luftzirkulation im Gebäude konnte vorerst nicht eindeutig beurteilt werden.

Gebäude bleibt geschlossen

Die Feuerwehr gab das Gebäude nicht frei. Es bleibt zumindest bis Freitag geschlossen. Laut Polizei kamen keine Menschen zu Schaden.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Götzis und Feldkirch-Tosters, ein Rettungswagen, die Sicherheitswache Götzis sowie die Bundespolizei.