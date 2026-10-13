Konkurs über Feldkircher Spielgruppe Zottelbär eröffnet – 13 Gläubiger betroffen

Über das Vermögen des Vereins Spielgruppe Zottelbär in Feldkirch wurde am Dienstag am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet. Das Verfahren geht auf einen Eigenantrag des Vereins zurück, der seinen Sitz in der Feldkircher Hauptstraße hat. Die Eröffnung wurde von den Gläubigerschutzverbänden KSV1870 und Alpenländischer Kreditorenverband (AKV) am selben Tag mitgeteilt.

Zahlungsunfähigkeit und offene Forderungen

Laut Eigenantrag ist der Verein zahlungsunfähig. Die fälligen Verbindlichkeiten können demnach aufgrund der finanziellen Lage nicht mehr beglichen werden. Nach Angaben der Schuldnerin bestehen offene Forderungen gegenüber dem Land Vorarlberg sowie gegenüber der Stadt Feldkirch. Auch diese Forderungen könnten nicht mehr bedient werden.

Nach den vorgelegten Unterlagen sind insgesamt 13 Gläubigerinnen und Gläubiger von dem Verfahren betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 66.000 Euro. Von der Insolvenz betroffen sind zudem sieben Beschäftigte des Vereins.

Der Verein hatte sich den Angaben zufolge bis zuletzt bemüht, eine außergerichtliche Lösung zu finden, um eine Insolvenz abzuwenden. Der Betrieb der Kinderspielgruppe wurde bereits im August 2026 eingestellt. Zum Masseverwalter wurde der Feldkircher Rechtsanwalt Marco Fiel bestellt.

Forderungen können bis zum 30. November angemeldet werden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist für den 14. Dezember am Landesgericht Feldkirch angesetzt.

Ablauf eines Insolvenzverfahrens bei Vereinen

Grundsätzlich kann ein Konkursverfahren sowohl von Gläubigern als auch vom Schuldner selbst beantragt werden. Ein Eigenantrag liegt vor, wenn die Organisation oder das Unternehmen selbst die Zahlungsunfähigkeit beim zuständigen Gericht anzeigt. Voraussetzung für die Eröffnung eines Konkursverfahrens ist in der Regel, dass ausreichend kostendeckendes Vermögen vorhanden ist, um zumindest die Verfahrenskosten zu decken.

Nach der Eröffnung übernimmt üblicherweise ein gerichtlich bestellter Masseverwalter die Abwicklung. Zu dessen Aufgaben zählt es, das vorhandene Vermögen zu sichern, Forderungen von Gläubigern zu prüfen und im weiteren Verfahren über die Verwertung der Vermögenswerte zu entscheiden. Gläubiger müssen ihre Forderungen innerhalb einer festgelegten Frist beim Insolvenzgericht anmelden, damit diese im Verfahren berücksichtigt werden können.

Bei der Prüfungs- und Berichtstagsatzung, die vor Gericht stattfindet, werden die angemeldeten Forderungen gemeinsam mit dem Masseverwalter erörtert und auf ihre Richtigkeit geprüft. Zugleich berichtet der Masseverwalter dem Gericht über die wirtschaftliche Situation des Schuldners sowie über mögliche weitere Schritte im Verfahren, etwa eine Fortführung, eine Verwertung des Vermögens oder einen Sanierungsplan.

Bei Vereinen, die etwa im sozialen oder pädagogischen Bereich tätig sind, hängt die wirtschaftliche Tragfähigkeit häufig von öffentlichen Förderungen sowie von Beiträgen der Nutznießerinnen und Nutznießer ab. Fällt ein Teil dieser Einnahmen aus oder verzögert sich deren Auszahlung, kann dies die Liquidität solcher Organisationen erheblich belasten, da Personal- und Betriebskosten davon unabhängig weiterlaufen.