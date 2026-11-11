Krankenhaus Schwarzach bietet ab sofort aufwendige Lungenuntersuchungen an

Im Krankenhaus Schwarzach im Pongau sind ab sofort aufwendige Lungenuntersuchungen möglich. Für Patientinnen und Patienten aus Pongau, Pinzgau und Lungau entfällt damit in vielen Fällen die bisher notwendige Fahrt in die Stadt Salzburg, wo komplexe Untersuchungen dieser Art bislang ausschließlich durchgeführt wurden.

Neue Technik und erfahrenes Personal in Schwarzach

Für das erweiterte Leistungsangebot hat das Krankenhaus Schwarzach neue Geräte angeschafft und zusätzlich erfahrenes Personal gewonnen. Verantwortlich für den Bereich ist Georg Pall, Lungenkrebs-Spezialist und Leiter der Inneren Medizin II am Standort. Im Mittelpunkt der neuen Möglichkeiten steht der sogenannte endobronchiale Ultraschall, kurz EBUS. Mit diesem Verfahren lassen sich Lymphknoten, die rund um die Atemwege angeordnet sind, gezielt ansteuern und biopsieren. Dabei werden Gewebeproben entnommen, die anschließend pathologisch untersucht werden.

Neben der reinen Diagnostik ermöglicht die neue Bronchoskopie in Schwarzach auch therapeutische Eingriffe. Dafür kommen spezielle Narkose- und Beatmungsverfahren zum Einsatz, die auf die besonderen Anforderungen solcher Untersuchungen abgestimmt sind. Sowohl bei der Diagnostik als auch bei den Eingriffen wird zusätzlich Echtzeit-Bildgebung in Form von radiologischer Durchleuchtung genutzt, um die behandelnden Ärztinnen und Ärzte während des Vorgehens zu unterstützen.

Bedeutung des endobronchialen Ultraschalls bei Lungenerkrankungen

Der endobronchiale Ultraschall gilt in der Lungenheilkunde grundsätzlich als wichtiges Verfahren, wenn es um die Abklärung auffälliger Befunde im Bereich der Atemwege und der umliegenden Lymphknoten geht. Über ein Bronchoskop, das mit einem Ultraschallkopf ausgestattet ist, lassen sich Strukturen sichtbar machen, die von außen nicht unmittelbar zugänglich sind. Auf diese Weise können Gewebeproben gezielt und vergleichsweise schonend entnommen werden, ohne dass dafür ein größerer operativer Eingriff notwendig ist.

Solche Untersuchungen spielen insbesondere bei der Abklärung von Verdachtsfällen auf Lungenkrebs eine Rolle, da sie Rückschlüsse auf die Art und Ausbreitung von Veränderungen im Gewebe erlauben. Üblicherweise erfordert die Durchführung spezialisierte Ausstattung sowie geschultes medizinisches Personal, da die Lymphknoten in unmittelbarer Nähe zu empfindlichen Strukturen im Brustraum liegen. Die eingesetzten Narkose- und Beatmungsverfahren sind darauf ausgelegt, den Eingriff für Patientinnen und Patienten sicher zu gestalten, während gleichzeitig eine präzise Entnahme von Gewebeproben ermöglicht wird.

Die begleitende radiologische Durchleuchtung dient dazu, den Verlauf des Bronchoskops und die Position der untersuchten Strukturen während des Eingriffs laufend sichtbar zu machen. Dadurch lässt sich die Genauigkeit der Probenentnahme erhöhen. Derartige bildgestützte Verfahren gehören in spezialisierten Zentren mittlerweile zum Standard, sind jedoch an entsprechende technische Voraussetzungen sowie an Erfahrung im Umgang mit den Geräten gebunden.

Dass komplexe Lungenuntersuchungen bislang überwiegend an größeren Kliniken konzentriert waren, hängt in der Regel mit dem Zusammenspiel aus Gerätekosten, Fallzahlen und notwendiger Spezialisierung des Personals zusammen. Für Regionen abseits größerer Zentren bedeutet das häufig längere Anfahrtswege für Patientinnen und Patienten, insbesondere wenn mehrere Untersuchungstermine notwendig sind oder eine zeitnahe Abklärung erforderlich ist. Die Einrichtung entsprechender Angebote an weiteren Krankenhausstandorten kann in solchen Fällen dazu beitragen, Wege zu verkürzen und die Versorgung regional zu verteilen.