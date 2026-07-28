Kreuzfahrtschiff rammt Schleuse Freudenau – 14 Verletzte und wochenlange Sperre

Kreuzfahrtschiff kollidiert mit Schleuse Freudenau – 14 Leichtverletzte

An der Schleuse Freudenau ist es in der Nacht auf Freitag zu einer Kollision zwischen einem Donau-Kreuzfahrtschiff und der Schleusenanlage gekommen. Die „MS Anna Katharina“ prallte zunächst gegen die Schleusenmauer und anschließend gegen das rechte Schleusentor.

An Bord des Schiffs befanden sich rund 200 Personen. 14 Personen wurden bei der Kollision leicht verletzt.

Schleusenkammer beschädigt

Die rechte Schleusenkammer wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Nach Begutachtung durch Fachleute des Betreibers Verbund gilt der Schaden als mittelschwer, ein Totalschaden liegt nicht vor. Die Hauptlast des Aufpralls hat demnach der Mittelpfeiler der Schleusenmauer abbekommen, bevor das Schiff gegen das rechte Schleusentor prallte.

Die rechte Schleusenkammer bleibt für Reparaturarbeiten voraussichtlich rund zwei Wochen gesperrt. Der Schiffsverkehr wird in dieser Zeit über die linke Schleusenkammer abgewickelt. Auf der Donau herrscht derzeit Niederwasser.

Schiff wird in Linz repariert

Die „MS Anna Katharina“ wurde auf Anordnung der Schifffahrtsaufsicht in eine Werft nach Linz geschleppt, wo sie repariert werden soll.

Das Schiff führte freiwillig eine sogenannte Black Box mit. Die aufgezeichneten Daten werden vom Betreiber sowie von der niederländischen Zulassungsbehörde ausgewertet. Die Polizei untersucht den genauen Unfallhergang wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.