Kritik an Bürgerbeteiligung: Streit um sechsstöckige Bebauung an Dornbirner Kronenkreuzung

Die Initiative Schützenstraße übt Kritik an der Bürgerbeteiligung beim Bebauungsplan für die Dornbirner Kronenkreuzung. An der Kreuzung, die derzeit von einem Parkplatz und dichtem Verkehr geprägt ist, könnten künftig sechsstöckige Gebäude mit Wohnungen, Büros und Geschäften entstehen. Die Kronenkreuzung bildet eine wichtige Einfahrt in den Stadtteil Hatlerdorf.

Einwände gegen Höhe und Verkehrsführung

Initiativensprecher Clemens Osl stellt klar, dass die Initiative eine Bebauung der Flächen nicht grundsätzlich ablehnt und auch das Interesse der Grundeigentümer an einer Entwicklung nicht infrage stellt. Ausdrücklich begrüßt wird, dass die Stadt gemeinsam mit den Grundeigentümern plant. Nach Darstellung von Osl waren die Grundeigentümer lange und detailliert in den Planungsprozess eingebunden, ihre Interessen seien bereits in den Entwurf eingeflossen.

Die Initiative hat insgesamt 22 Forderungen schriftlich eingereicht. Ein zentraler Kritikpunkt betrifft die Dimensionen der geplanten Bebauung: Osl verweist darauf, dass Gebäude mit bis zu sechs Geschossen unmittelbar neben Einfamilienhäusern und historischen Bauernhäusern entstehen könnten. Auch beim Verkehr sieht die Initiative offene Fragen, etwa zur Lage der geplanten Tiefgarageneinfahrten. Osl räumt dabei ein, dass die Nachbarschaft selbst keine eigenen Verkehrsmodelle oder Berechnungen vorlegen kann.

Streit um die Versetzung des Rheintalhauses

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem rund 200 Jahre alten, denkmalgeschützten Rheintalhaus, das die Einfahrt ins Hatlerdorf prägt. Im Zuge der geplanten Entwicklung soll das Gebäude versetzt und gedreht werden. Die Initiative Schützenstraße sieht diesen Schritt kritisch. Stadtrat Johannes Zangerl, in Dornbirn zuständig für Stadtplanung und Mobilität, erklärt dagegen, die Versetzung des Hauses ermögliche erst die vorgesehene Entwicklung des gesamten Areals. Das Denkmalamt hat dem Vorhaben der Versetzung bereits zugestimmt.

Die Stadt verweist darauf, zunächst mit Fachleuten und den Grundeigentümern zu planen. Erst im Anschluss an die Veröffentlichung des Entwurfs können die Bürgerinnen und Bürger dazu Stellung nehmen. Zangerl kündigt an, die eingegangenen Stellungnahmen würden genau geprüft, bearbeitet und beantwortet. Die zuständige Fachabteilung werde zudem aktiv auf die Verfasser der Stellungnahmen zugehen. Der Bebauungsplan für die Kronenkreuzung ist bislang nicht beschlossen.

Ablauf von Bebauungsplanverfahren

Bebauungsplanverfahren folgen in der Regel einem mehrstufigen Ablauf. Zunächst erarbeiten Fachabteilungen der Gemeinde gemeinsam mit den betroffenen Grundeigentümern einen Planentwurf, der städtebauliche, verkehrstechnische und oft auch denkmalpflegerische Aspekte berücksichtigt. Ein persönliches Planungsgespräch mit der Nachbarschaft vor der Veröffentlichung eines solchen Entwurfs ist im regulären Verfahren gesetzlich nicht vorgeschrieben. Die förmliche Bürgerbeteiligung setzt üblicherweise erst nach der Veröffentlichung des Entwurfs ein, wenn Anrainerinnen und Anrainer sowie weitere Interessierte schriftlich Stellung nehmen können.

Solche schriftlichen Änderungsvorschläge müssen der Stadtvertretung vor einem Beschluss zur Kenntnis gebracht werden. Eine Verpflichtung, diese Vorschläge auch inhaltlich zu übernehmen, besteht jedoch nicht. Die endgültige Entscheidung über Inhalt und Umfang eines Bebauungsplans liegt bei der Stadtvertretung, die die eingereichten Stellungnahmen zwar berücksichtigen muss, aber nicht an deren Forderungen gebunden ist. Diese Verfahrensstruktur soll einerseits eine fachlich fundierte Planung ermöglichen und andererseits den Beteiligten die Möglichkeit geben, ihre Anliegen formal einzubringen, bevor eine politische Entscheidung fällt.