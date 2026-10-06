Kroate flüchtete vor Polizei auf A11 und kehrte wegen Führerschein zurück – Tausende Euro im Kofferraum entdeckt

Ein 43-jähriger Kroate ist am Montag gegen 15.15 Uhr auf der A11 Karawankenautobahn bei Rosenbach kurz vor der Ausreise nach Slowenien von der Polizei kontrolliert worden. Bei der Kontrolle ergriff der Mann plötzlich die Flucht. Die Polizei stellte später bei einer freiwilligen Nachschau in seinem Fahrzeug ein Geldpäckchen mit mehreren tausend Euro sicher. Gegen den Mann besteht der Verdacht der Geldwäsche.

Flucht im Tunnel und Rückkehr an die Grenze

Der 43-Jährige hatte den Polizisten bei der Kontrolle einen deutschen Führerschein vorgezeigt. Kurz darauf setzte er sein Fahrzeug plötzlich in Bewegung und flüchtete. Die Autobahnpolizei nahm die Verfolgung auf, konnte aufgrund des Verkehrsaufkommens und eines einspurigen Tunnels jedoch nicht zu dem Fahrzeug aufschließen.

Auf slowenischer Seite gelang es der dortigen Polizei schließlich, den Mann bei Laibach anzuhalten. Gegen ihn lagen in Slowenien keine Vorwürfe vor. Sein Führerschein war bei der Kontrolle in Rosenbach zurückgeblieben, weshalb der Mann zum Grenzübergang nach Österreich zurückkehrte.

Geldpäckchen unter der Kofferraumabdeckung

Bei seiner Rückkehr führte die Polizei eine freiwillige Nachschau in seinem Pkw durch. Dabei fand sie unter der Kofferraumabdeckung ein szenetypisch verpacktes Geldpäckchen mit mehreren tausend Euro. Zur Herkunft des Geldes machte der Kroate widersprüchliche Angaben. Daraufhin wurde er vorläufig wegen des Verdachts der Geldwäsche festgenommen, das Geld wurde sichergestellt.

Am Dienstag wurde der Mann im Polizeianhaltezentrum unter Beiziehung eines Dolmetschers einvernommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl erließ zudem ein Aufenthaltsverbot für Österreich gegen den Mann.

Bargeldfunde als Anhaltspunkt für Ermittlungen

Größere Bargeldbeträge, die in auffälliger Weise verpackt und versteckt mitgeführt werden, gelten bei Kontrollen grundsätzlich als Indiz, das weitere Ermittlungen auslösen kann. Allgemein prüfen Behörden in solchen Fällen, ob eine nachvollziehbare und belegbare Herkunft des Geldes vorliegt. Lassen sich keine plausiblen Angaben machen oder widersprechen sich die Aussagen der betroffenen Person, kann dies den Verdacht der Geldwäsche begründen.

Der Straftatbestand der Geldwäsche betrifft üblicherweise Handlungen, die darauf abzielen, die Herkunft von Vermögenswerten aus strafbaren Handlungen zu verschleiern. Dazu zählt etwa das Verbergen, Umwandeln oder Übertragen von Geldbeträgen, deren Ursprung verdeckt werden soll. Eine Anzeige oder vorläufige Festnahme bedeutet dabei nicht, dass die betroffene Person bereits einer Straftat überführt ist. Die endgültige Beurteilung obliegt der Staatsanwaltschaft und gegebenenfalls einem Gericht.

Aufenthaltsverbote, wie sie das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl verhängen kann, werden in vergleichbaren Fällen in der Regel dann ausgesprochen, wenn aus Sicht der Behörde Gründe vorliegen, die gegen einen weiteren Aufenthalt der betroffenen Person im Bundesgebiet sprechen. Ein solches Verbot ist eine fremdenrechtliche Maßnahme und von einem strafrechtlichen Verfahren grundsätzlich zu unterscheiden.