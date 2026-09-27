Küchenbrand in Salzburg: Feuerwehr rettet zwei Katzen aus verrauchter Wohnung in Maxglan

Bei einem Küchenbrand in einer Wohnung im Salzburger Stadtteil Maxglan sind am Samstagabend zwei Katzen aus den Flammen gerettet worden. Die Wohnung selbst war zum Zeitpunkt des Brandes bis auf die beiden Tiere leer. Nachbarn hatten Alarm geschlagen, nachdem die Rauchmelder ausgelöst hatten.

Feuerwehr rettet zwei Katzen aus brennender Wohnung

Der Brand brach am Samstagabend, dem 26. September 2026, in einer Wohnung in Maxglan aus. Da niemand zu Hause war, blieb der Ausbruch zunächst unbemerkt. Erst als die Rauchmelder in der Wohnung ausgelöst hatten, wurden Nachbarn aufmerksam und verständigten die Einsatzkräfte.

Die Berufsfeuerwehr Salzburg rückte mit zwanzig Einsatzkräften aus. Vor Ort gelang es den Kräften, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen. Einsatzleiter Thomas Schauer koordinierte den Einsatz.

Während der Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute zwei Katzen in der brennenden Wohnung und retteten die Tiere. Anschließend übernahm das Rote Kreuz die Versorgung der Katzen und stattete sie mit Sauerstoff aus. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt.

Rauchmelder als entscheidender Faktor bei unbewohnten Wohnungen

Grundsätzlich spielen Rauchmelder gerade dann eine besonders wichtige Rolle, wenn Bewohner nicht zu Hause sind. Ohne ein solches Warnsystem können sich Brände in leerstehenden oder unbeaufsichtigten Wohnungen oft längere Zeit unbemerkt ausbreiten, bevor Nachbarn den Rauchgeruch wahrnehmen. Ein frühzeitig ausgelöster Alarm verschafft Einsatzkräften wertvolle Zeit, um einen Brand zu löschen, bevor er auf angrenzende Wohnungen oder das gesamte Gebäude übergreift.

Küchen gelten allgemein als einer der häufigsten Ausgangspunkte für Wohnungsbrände. Herdplatten, Backöfen oder elektrische Küchengeräte können bei technischen Defekten oder unsachgemäßer Nutzung Brände auslösen. Bei vergleichbaren Einsätzen prüfen Feuerwehr und Ermittlungsbehörden im Nachgang üblicherweise die genaue Brandursache, etwa durch die Untersuchung von Geräten und Anschlüssen in der betroffenen Küche.

Auch die Rettung von Haustieren gehört zu den regelmäßigen Aufgaben der Feuerwehr bei Wohnungsbränden. Tiere, die dem Rauch ausgesetzt waren, benötigen häufig eine tierärztliche Versorgung oder zumindest eine erste Behandlung mit Sauerstoff, wie sie in solchen Fällen oft durch Rettungsorganisationen vor Ort geleistet wird. Damit soll den Folgen einer Rauchgasvergiftung möglichst rasch entgegengewirkt werden.