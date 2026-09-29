Kühlmittelaustritt am Innsbrucker Hauptbahnhof führt zu Sperre und Räumung

Am Innsbrucker Hauptbahnhof ist am Dienstagfrüh im Untergeschoß eine Kühlmittelleitung angebohrt worden. Der Bahnhof wurde daraufhin aus Sicherheitsgründen gesperrt, die Bahnhofshalle geräumt und der Zugverkehr zeitweise eingestellt. Kurz vor 9.00 Uhr konnte die Sperre wieder aufgehoben werden.

Kühlmittelaustritt in einem Geschäft im Untergeschoß

Ausgelöst wurde der Einsatz durch ausgetretenes Kühlmittel in einem Lebensmittelgeschäft im Untergeschoß des Bahnhofs. Die Feuerwehr wurde kurz nach 8.00 Uhr alarmiert. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bahnhof daraufhin gesperrt und die Bahnhofshalle vollständig geräumt.

Im Einsatz standen die Innsbrucker Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Reichenau mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften. Der Zugverkehr war zunächst eingestellt, konnte jedoch wenig später wieder aufgenommen werden. Der betroffene Bereich musste im Anschluss noch entlüftet werden, bevor die Sperre des Bahnhofs kurz vor 9.00 Uhr vollständig aufgehoben werden konnte.

Gefahren durch austretende Kühlmittel

Kühlmittel, wie sie in Kühlanlagen von Lebensmittelgeschäften eingesetzt werden, können bei unkontrolliertem Austritt gesundheitliche Risiken bergen, etwa durch Reizungen der Atemwege oder eine Verdrängung von Sauerstoff in geschlossenen Räumen. Aus diesem Grund gehört die Räumung betroffener Bereiche und die anschließende Entlüftung zu den üblichen Sicherheitsmaßnahmen bei solchen Einsätzen. Grundsätzlich prüft die Feuerwehr in derartigen Fällen zunächst die Konzentration ausgetretener Stoffe in der Luft, bevor ein Gebäude oder Gebäudeteil wieder freigegeben wird.

Bei Vorfällen in stark frequentierten Verkehrsknotenpunkten wie einem Hauptbahnhof kommt neben der eigentlichen Gefahrenabwehr auch der Koordination mit dem Bahnbetrieb besondere Bedeutung zu. Eine Sperre des Bahnhofsgebäudes kann sich unmittelbar auf den Zugverkehr auswirken, weshalb Einsatzkräfte und Bahnbetreiber in solchen Situationen eng zusammenarbeiten, um Betriebsunterbrechungen möglichst kurz zu halten.