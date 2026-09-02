Kuh im Pinzgau zwischen zwei Bäumen eingeklemmt – Feuerwehr rückte mit Hydraulik-Gerät zur Rettung aus

In Neukirchen am Großvenediger im Pinzgau ist am Mittwochnachmittag eine Kuh zwischen zwei Bäumen steckengeblieben und musste von der Feuerwehr befreit werden. Zwölf Einsatzkräfte rückten zu der Tierrettung aus. Das Tier hatte sich so zwischen den Baumstämmen verkeilt, dass es weder vor noch zurück konnte.

Kuh mit hydraulischem Gerät befreit

Um die Kuh aus ihrer Zwangslage zu befreien, setzten die Feuerwehrleute ein hydraulisches Rettungsgerät ein. Mit einem Spreizer und einem Hubzylinder pressten sie die beiden Baumstämme auseinander, um den nötigen Freiraum für das Tier zu schaffen. Anschließend wurde die Kuh mit Gurten gesichert.

Für den letzten Schritt der Rettung kam ein Traktor zum Einsatz: Mit dessen Frontlader hoben die Einsatzkräfte das Tier aus seiner Lage heraus. Vor Ort war zudem ein Tierarzt im Einsatz, der die Kuh im Anschluss an die Rettung versorgte. Nach dem Einsatz stand das Tier zunächst nicht mehr auf.

Tierrettungen als wiederkehrende Aufgabe der Feuerwehr

Einsätze zur Rettung von Nutztieren gehören zum festen Aufgabenspektrum der Feuerwehren, insbesondere in ländlich geprägten Regionen wie dem Pinzgau. Grundsätzlich kommen dabei je nach Situation unterschiedliche technische Hilfsmittel zum Einsatz, etwa hydraulische Rettungsgeräte, wie sie sonst häufig bei Verkehrsunfällen verwendet werden. Spreizer und Hubzylinder ermöglichen es, große Kräfte kontrolliert aufzubringen, ohne dass Menschen selbst schweres Gewicht bewegen müssen.

Bei eingeklemmten oder feststeckenden Tieren steht für die Einsatzkräfte üblicherweise sowohl der eigene Schutz als auch der des Tieres im Vordergrund. Größere Nutztiere wie Kühe können sich bei Panik unkontrolliert bewegen, weshalb eine Sicherung mit Gurten in solchen Situationen ein gängiges Vorgehen ist. Landwirtschaftliche Fahrzeuge wie Traktoren werden bei derartigen Einsätzen häufig ergänzend eingesetzt, etwa um schwere Tiere anzuheben oder aus unzugänglichem Gelände zu bergen. Die fachliche Versorgung des Tieres nach einer solchen Rettung übernimmt in der Regel ein Tierarzt, der mögliche Verletzungen sowie den allgemeinen Gesundheitszustand beurteilt.