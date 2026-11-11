Läutwerke an Bahnübergängen in Krumpendorf sorgen für Ärger – Anrainer klagen über nächtliche Ruhestörung

In Krumpendorf sorgen neu installierte Läutwerke an zwei Bahnübergängen seit Anfang November 2026 für Unmut bei Anrainern. Die akustischen Signalanlagen ertönen bei jeder Schrankenschließung mit lautem Klingeln. Betroffene Anwohner berichten von erheblichen Beeinträchtigungen, insbesondere während der Nachtstunden.

Klagen über nächtliche Ruhestörung

Dominik Nimpfer, einer der Anrainer, schilderte, dass das Klingeln der Läutwerke in jedem Raum seiner Wohnung zu hören sei. Ein Durchschlafen in der Nacht sei dadurch nicht mehr möglich. Betroffene Anwohner haben deshalb bereits Kontakt mit den ÖBB aufgenommen, um auf die Situation aufmerksam zu machen.

Christopher Korzen, ein weiterer Anrainer, kündigte an, dass der Klagsweg beschritten werden müsse, sollten sich die ÖBB nicht zu einer gemeinsamen Lösung bekennen. Als möglichen Kompromiss schlagen die Anrainer vor, die Lautstärke des Klingelns auf das Niveau einer normalen Konversation zu reduzieren.

Diesem Vorschlag widersprach Heinz Pfeifer, Präsident des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Kärnten. Er erklärte, die Lautstärke eines normalen Gesprächs sei für diesen Zweck absolut zu leise. Eine vom Gemeinderat diskutierte leisere Alternative wurde zudem abgelehnt.

Die ÖBB teilten mit, die Rückmeldungen aus der Bevölkerung sehr ernst zu nehmen. Gleichzeitig verwiesen sie darauf, dass die Installation der Läutwerke eine gesetzliche Vorgabe darstellt. Die ÖBB sind laut Bescheid der zuständigen Behörde verpflichtet, die Eisenbahnkreuzungs-Sicherungsanlagen bis Jahresende zu erneuern.

Sicherheitsanforderungen an Bahnübergängen

Grundsätzlich unterliegen Eisenbahnkreuzungen in Österreich strengen gesetzlichen Sicherheitsvorgaben. Akustische Signale an Schranken sollen Fußgänger und Verkehrsteilnehmer rechtzeitig vor einer herannahenden Schließung warnen, insbesondere Personen mit eingeschränktem Sehvermögen. Die Lautstärke solcher Läutwerke orientiert sich an technischen Normen, die eine zuverlässige Wahrnehmbarkeit auch bei Umgebungslärm wie Verkehr oder Wetterbedingungen gewährleisten sollen.

Bei vergleichbaren Vorhaben prüfen Behörden regelmäßig, ob bestehende Sicherungsanlagen den aktuellen Vorschriften entsprechen. Entspricht eine Anlage nicht mehr dem geforderten Standard, kann die zuständige Behörde per Bescheid eine Nachrüstung oder Erneuerung innerhalb einer festgelegten Frist anordnen. Die Umsetzung obliegt dann dem jeweiligen Infrastrukturbetreiber, in diesem Fall den ÖBB.

Konflikte zwischen Sicherheitsanforderungen und Lärmschutzinteressen von Anrainern treten bei solchen Nachrüstungen immer wieder auf. Während Verbände von Menschen mit Sehbehinderung auf eine ausreichend hohe Lautstärke angewiesen sind, um akustische Signale im Alltag verlässlich wahrnehmen zu können, stehen dem mitunter Anliegen von Anwohnern gegenüber, die eine Reduzierung der nächtlichen Lärmbelastung fordern. Technische Lösungen, etwa eine zeitlich gestaffelte oder situationsabhängige Lautstärkeregelung, werden in derartigen Fällen bisweilen diskutiert, unterliegen jedoch ebenfalls den geltenden Sicherheitsvorschriften und müssen von der zuständigen Behörde genehmigt werden.