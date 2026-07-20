Land Salzburg kauft Grundstück für Parkplatz am Naturpark Salzachauen

Naturpark Salzachauen: Land Salzburg kauft Grundstück für Besucherparkplatz

Das Land Salzburg hat ein rund 800 Quadratmeter großes Grundstück in Acharting im Flachgau erworben. Es liegt nahe dem Lokalbahnhof und soll als Besucherparkplatz für die Antheringer Au dienen.

Die Fläche soll neben Besucherinnen und Besuchern des Naturparks auch Pendlerinnen und Pendlern zur Verfügung stehen. Die Parkplatzplanung hatte im vergangenen Jahr für Diskussionen gesorgt: Anrainer befürchteten zusätzlichen Verkehr und schlugen einen Standort in Acharting vor.

Renaturierung ab 2027

Auf Salzburger Seite liegen für die geplante Renaturierung der Salzach bereits alle behördlichen Bewilligungen vor. Die Verfahren auf bayerischer Seite sind noch offen. Größere Renaturierungsmaßnahmen sind ab 2027 vorgesehen. Im Endausbau soll die Salzach auf rund zehn Kilometern mehr Raum erhalten. Die Maßnahmen sollen den Hochwasserschutz verbessern und der Au eine natürliche Entwicklung ermöglichen. Der Naturpark Salzachauen wird im Endausbau rund acht Quadratkilometer umfassen.

Hochwasserschutz und Naturpflege

Derzeit errichtet das Land in Pabing und Weitwörth Elemente für einen mobilen Hochwasserschutz. Diese sollen gemeinsam mit geplanten Dämmen Wohnhäuser, Betriebe und die Lokalbahn im Ernstfall schützen.

Parallel dazu bekämpft das Projektteam invasive Pflanzen, insbesondere die Kanadische Goldrute, um die natürliche Entwicklung des Auwalds zu fördern. Das Wildschweinmanagement im Gebiet wird fortgesetzt.