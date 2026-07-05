Land Salzburg verkauft 8.500 Quadratmeter großes Grundstück für Wohnbau

Land Salzburg verkauft Grundstück in der Michael-Pacher-Straße – Wohnbau geplant

Das Land Salzburg plant die Veräußerung eines rund 8.500 Quadratmeter großen Grundstücks in der Salzburger Michael-Pacher-Straße. Das dortige Bürogebäude wird Ende 2026 oder Anfang 2027 von den Landesbeamten geräumt. Für das Areal läuft bereits ein Bieterverfahren.

Die Stadt Salzburg wird das Grundstück nicht erwerben. Auf dem Areal sollen künftig Wohnungen entstehen, ein konkretes Projekt liegt jedoch noch nicht vor. Derzeit sind auf dem Grundstück rund 9.400 Quadratmeter oberirdische Gesamtgeschossfläche erlaubt.

Workshop mit Land und Immobilienentwickler geplant

Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) plant einen Workshop, an dem ein Immobilienentwickler sowie das Land Salzburg teilnehmen sollen. Wohnbaulandesrat Martin Zauner (FPÖ) hat sich für gemeinnützigen Wohnbau auf dem Grundstück ausgesprochen.

In den Workshop soll auch das derzeit leerstehende Seniorenwohnheim Hellbrunn einbezogen werden. Ein genauer Termin für die Veranstaltung steht noch nicht fest.