Landeskriminalamt fasst Einbrecher-Duo im Bezirk Melk – Dämmerungseinbrüche nehmen mit Winterzeit-Umstellung zu

Das Landeskriminalamt hat am 15. Oktober 2026 zwei Einbrecher im Bezirk Melk auf frischer Tat ertappt. Mit der Festnahme konnte eine Serie von Dämmerungseinbrüchen aufgeklärt werden, die sich über mehrere niederösterreichische Bezirke erstreckte. Die Festnahme fällt in eine Zeit, in der die Polizei ohnehin verstärkt vor Einbrüchen warnt: Am kommenden Sonntag werden die Uhren auf Winterzeit umgestellt, was die Abende früher dunkel werden lässt.

Festnahme im Bezirk Melk klärt Serie auf

Die beiden Täter wurden vom Landeskriminalamt unmittelbar bei der Tatausführung gestellt. Durch die Festnahme ließ sich eine zuvor unaufgeklärte Serie von Einbrüchen in mehreren Bezirken Niederösterreichs zuordnen. Zu Details der Täter, dem genauen Zeitraum der Serie oder der Zahl der betroffenen Objekte liegen keine weiteren Angaben vor.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich nutzte den Fall, um auf die allgemeine Entwicklung der Einbruchszahlen hinzuweisen. Sprecher Manuel Scherscher erklärte, dass Einbruchsdiebstahl in der Dämmerungssaison Hochsaison habe. Nach seinen Angaben suchen Täter gezielt blickgeschützte und unbeobachtete Bereiche wie Terrassen, um unbemerkt in Gebäude einzudringen.

Deutlicher Anstieg der Einbruchszahlen im Vorjahr

Im Jahr 2025 wurden in Niederösterreich in den Herbst- und Wintermonaten insgesamt 860 Einbrüche verzeichnet. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bei 42 Prozent dieser Fälle blieb es beim Versuch, die Täter drangen also nicht erfolgreich in das jeweilige Objekt ein. Rund 85 Prozent der Einbrüche betrafen Wohnhäuser und damit den weit überwiegenden Teil der betroffenen Objekte.

Die Landespolizeidirektion rät angesichts dieser Zahlen zu grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen. Dazu zählt, sämtliche Fenster und Türen beim Verlassen der Wohnung konsequent zu schließen und Schlösser tatsächlich zuzusperren. Als zusätzliche Präventivmaßnahmen werden Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder, Videokameras oder Türsprechanlagen genannt. Bei verdächtigen Beobachtungen im Wohnumfeld empfiehlt die Polizei, umgehend die Behörden zu verständigen, zugleich aber davor zurückzuschrecken, sich selbst in eine gefährliche Situation zu begeben.

Die dunkle Jahreszeit als Risikofaktor

Mit der bevorstehenden Umstellung auf die Winterzeit verschiebt sich der Einbruch der Dunkelheit in den frühen Abend. Grundsätzlich nutzen Einbrecher die Dämmerungsstunden, weil Bewohner zu dieser Zeit häufig noch nicht zu Hause sind, während Nachbarn und Passanten witterungsbedingt weniger aufmerksam durch Straßen und Gärten gehen. Unbeleuchtete Fenster signalisieren zudem von außen erkennbar, dass eine Wohnung oder ein Haus leer steht.

Bei vergleichbaren Einbruchsserien setzt die Polizei häufig auf eine Kombination aus verstärkter Streifentätigkeit in betroffenen Regionen und der Auswertung von Tatmustern, etwa hinsichtlich bevorzugter Tatzeiten, Vorgehensweisen oder Zugangswege. Technische Sicherungen wie einbruchshemmende Fenster und Türen gelten allgemein als wirksamer Schutz, da sie den Zeitaufwand für Täter erhöhen und viele Einbruchsversuche dadurch abgebrochen werden, bevor sie zum Erfolg führen. Dies deckt sich mit dem vergleichsweise hohen Anteil an bloßen Versuchen bei den für 2025 erfassten Fällen in Niederösterreich.